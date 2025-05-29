亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德首戰銷情理想？主看台全售罄僅餘少量作客區

【29日15:45更新】截在今日下午2時許，香港隊下層看台的門票除了為印度球迷預留的球迷區外，推出的門票已全數沽清。而網上也有球迷表示需要開始購買預留給印度球迷的客隊球迷區門票，不過在下午3時45分左右，亦已顯示為少量。《am730》記者向足總方面查詢，目前未獲官方回應。不過在日前了解，足總方面據報是逐部將一些區域的座位開放出售，故在周三的稍後時段，突然再多一批在「死角」位的門票，故目前難以確定是否多數門票已售出，還是有門票預留稍後再推出。
【15:55更新】在下午3時45分，登入購票需要在網上輪候，而且除了印度的作客球迷區之外，香港球迷區已售罄，而其餘門票都只餘下單座位。在10分鐘後，優惠票也同樣售罄，僅餘下主看台的一些「單丁位」。
【14:30更新】截至下午2時半，在Cityline的網頁顯示，香港隊球迷區域的門票已經售罄，而優惠票也僅餘單座位。至於其他看台，就只有印度球迷區仍有大量門票。
香港代表隊下月中會在啟德體育園，進行亞洲盃外圍賽的第3圈分組賽迎戰印度。門票在今早（28日）10時於網上平台開售，而截至中午前，網站顯示除了印度球迷區外，其餘門票僅餘「少量」。
作為香港隊首次在啟德出戰，也是啟德體育園的首場足球賽事，港隊今場迎戰印度是爭取連續兩屆打入亞洲盃的重要一戰。雖然售票平台Cityline在昨日因故一度聲稱提早開售，不過在與足總商討後，最終今日開賣門票。縱然在社交平台上有球迷質疑30元的手續費高昂，不過在Cityline網站上，至早上11時許，低層看台已標示了「少量」的字樣，而香港球迷看台同樣出現「少量」，而其中這兩個項目也有因為門票被鎖定而聲稱暫時沒有票的情況。不過實際上的銷售數字仍然未明。