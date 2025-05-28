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體育
2025-05-28 15:45:00

亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德首戰銷情理想？僅餘主看台部份「單丁位」（更新）

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啟德主場館。(資料圖片)

啟德主場館。(資料圖片)

【15:55更新】在下午3時45分，登入購票需要在網上輪候，而且除了印度的作客球迷區之外，香港球迷區已售罄，而其餘門票都只餘下單座位。在10分鐘後，優惠票也同樣售罄，僅餘下主看台的一些「單丁位」。

 

【14:30更新】截至下午2時半，在Cityline的網頁顯示，香港隊球迷區域的門票已經售罄，而優惠票也僅餘單座位。至於其他看台，就只有印度球迷區仍有大量門票。

香港對印度門票連結

下午3時45分後，門票僅餘單座位。(網頁截圖)

下午3時45分後，門票僅餘單座位。(網頁截圖)

香港代表隊下月中會在啟德體育園，進行亞洲盃外圍賽的第3圈分組賽迎戰印度。門票在今早（28日）10時於網上平台開售，而截至中午前，網站顯示除了印度球迷區外，其餘門票僅餘「少量」。

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作為香港隊首次在啟德出戰，也是啟德體育園的首場足球賽事，港隊今場迎戰印度是爭取連續兩屆打入亞洲盃的重要一戰。雖然售票平台Cityline在昨日因故一度聲稱提早開售，不過在與足總商討後，最終今日開賣門票。縱然在社交平台上有球迷質疑30元的手續費高昂，不過在Cityline網站上，至早上11時許，低層看台已標示了「少量」的字樣，而香港球迷看台同樣出現「少量」，而其中這兩個項目也有因為門票被鎖定而聲稱暫時沒有票的情況。不過實際上的銷售數字仍然未明。

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除印度球迷區，多數票種出現「少量」字眼。(網頁截圖) 部份門票一度被鎖住出現暫時無票。(網頁截圖)

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