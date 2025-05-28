亞洲盃外圍賽｜香港隊啟德首戰銷情理想？僅餘主看台部份「單丁位」（更新）

【15:55更新】在下午3時45分，登入購票需要在網上輪候，而且除了印度的作客球迷區之外，香港球迷區已售罄，而其餘門票都只餘下單座位。在10分鐘後，優惠票也同樣售罄，僅餘下主看台的一些「單丁位」。

【14:30更新】截至下午2時半，在Cityline的網頁顯示，香港隊球迷區域的門票已經售罄，而優惠票也僅餘單座位。至於其他看台，就只有印度球迷區仍有大量門票。