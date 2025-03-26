亞洲盃外圍賽｜香港隊數百球迷隨隊作客變主場　同場加映家英哥大戰「重炮豪」？

為爭取連續兩屆打入亞洲盃的香港隊，在本周展開外圍賽之路。首戰作客新加坡就吸引了數百名香港球迷專誠隨隊打氣，從昨日（25日）的比賽直播或是現場氣氛，香港隊球迷的聲音都完全蓋過主隊的球迷。另外藝人的羅家英據報也是坐上客，並在港隊的球迷區一起與球迷支持港隊。

自香港代表隊的關注日增之下，香港球迷隨港隊出征已是常見之事。去年作客列支敦士登也有數以百計移居海外的香港人到當地支持港隊，今次據報至少有超過500名香港球迷抵達新加坡，並在比賽前一日與新加坡的球迷進行交流賽。在周二晚新加坡國家體育場的比賽，雖然香港隊球迷被劃在一邊的作客區內，但因為港隊球迷的文化相對新加坡熱烈，故此港隊在上下半場的時候，香港球迷的聲音都蓋過了主場球迷，令場內氣氛有如主場。

新加坡球迷被指似「豪哥」

另外球迷亦拍到，藝人的羅家英到場，並在作客球迷區內一同與球迷打氣，而香港足總也在社交平台找來家英哥拍片以認證「本尊」。至於在之前一日的球迷交流，因為一位新加坡球迷代表的樣貌，酷似YouTube頻道「試當真」創辦人之一的蘇致豪「豪哥」而在網上廣為流傳，其後這名新加坡球迷也被足總拍到在現場為新加坡打氣。在賽後，足總亦放出守將鐘樂安的影片，感到香港球迷隨隊到新加坡支持打氣。