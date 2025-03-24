為了爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周，港隊將在亞洲盃外圍賽爭取出線。港隊在今屆賽事抽入C組，同組對手只有印度、新加坡及孟加拉，當中印度及新加坡與港隊實力相近，孟加拉則料是這組最弱，故此與印度及新加坡的對賽是出線的關鍵。在上周與澳門「拍跳」後，港隊在前線作出一些更換，把在緬甸參與U22友賽的米高重召入伍，這位在德國第5級聯賽效力的港將，已到新加坡匯合球隊。他抵達後向接受足總訪問表示，理解今場的比賽港隊必須要爭取3分響頭炮。港隊前鋒的安永佳就表示，對於新加坡的球員雙方都有一定了解，因為一些的球員都有參與亞冠盃的賽事。至於主帥的韋斯活表示，今場會盡力爭取到成績。

新加坡近況三連敗 對手的新加坡上仗主場與尼泊爾友賽以0:1落敗，是尼泊爾首次國際賽擊敗新加坡。新加坡的主帥小倉勉賽後也指，這場比賽是他帶領新加坡以來最差的一仗，比起輸給南韓0:7更不濟。然而主場的新加坡仍有3個在泰國聯賽效力及1位在馬來西亞效力的球員在陣，加上對手在去年的世界盃外圍賽也曾主場賽和中國隊2:2，實力也不容忽視。