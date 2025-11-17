香港代表隊周二（18日）迎來亞洲盃外圍賽的關鍵一戰，將再次在啟德主場館迎戰新加坡，爭取晉身2027年的亞洲盃決賽周。這場比賽港隊若然失手，就會錯失晉級的機會。

亞洲盃外圍賽的第3圈分組，賽事只有首名可以晉級決賽周，而同分的球隊會以對賽成績來決定排名。港隊目前與新加坡分組同樣2勝2和得8分，兩隊首循環對賽，雙方向1言和，因此今場贏波的話，香港隊將有望出線。若然賽和，就有需要看兩隊最後一仗，而港隊會作客印度，新加坡卻在主場對孟加拉，對新加坡來就會較有利，而輸波的話，香港就提早出局。門將葉鴻輝在作客孟加拉一戰重傷，港隊徵召了41歲的王振鵬入伍，在上星期對柬埔寨的友賽再度披上港隊戰衣，但卻因為一次角球的出迎失誤而令香港僅與對手賽和。主帥的韋斯活指雖然球隊有一個很差的失球，但王振鵬也作出多次撲救，故此當時未確定對新加坡的門將人選。