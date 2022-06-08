亞洲盃外｜港隊首戰挫阿富汗

撐港隊！香港足球代表隊亞洲盃外圍賽分組賽首戰，於印度加爾各答鹽湖體育場迎戰阿富汗。港隊與阿富汗上半場互有攻守，阿富汗控球較多，但未能製造威脅埋門，反而港隊憑兩個快速反擊，先於23分鐘由黃威於左路禁區頂遠射近柱入網，先開紀錄；4分鐘後，港隊右路發動進攻，「9號仔」安永佳殺入禁區左腳扣射得手，將領先優勢擴大至2比0。阿富汗其後於邊線策動側擊，但均被港隊守衛及門將王振鵬瓦解，半場港隊領先2球。

港隊力保勝果

阿富汗換邊後隨即換入3名球員，積極搶攻，港隊則繼續反擊施襲，並分別在63及72分鐘有入球機會，但一頭一腳埋門均未能增添紀錄。至80分鐘，阿富汗藉著一個角球攻勢，憑隊長諾亞(Noor)接應回傳禁區內勁射掛網，追成1比2，雙方其後未有再入球，港隊最終以2比1擊敗對手，旗開得勝，取得寶貴3分。

小組首名直接晉身決賽周

今仗是挪威籍教練安達臣執掌港隊後首個大賽，領軍出戰亞洲盃外圍賽第三圈，在D組的同組球隊為印度、阿富汗與柬埔寨。賽事在印度舉行，4支球隊踢單循環，取得小組首名，或成為6組中最佳成績的5支小組次名球隊，可出線明年的決賽周。香港電台電視早前已宣布，將在32台直播港隊的3場分組賽，部分商場亦有安排直播。

香港隊亞洲盃外圍賽餘下兩戰賽程

柬埔寨 VS 香港

日期：2022年6月11日(星期六)

開賽：07：30 pm (HKT)

印度 VS 香港

日期：2022年6月14日(星期二)

開賽：11：00 pm (HKT)