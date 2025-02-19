亞洲盃籃球賽｜籃總得千萬投資與永明合辦全港公開賽 楊和與前隊友再合作出戰感期待

Sun Life 永明今日（2月19日）與中國香港籃球總會舉行合作協議簽署儀式，宣布將投資逾千萬港元，展開為期三年的合作計劃。在簽署儀式上，中國香港籃球代表隊成員楊和（Glen Yang）和中國香港籃球 U18 代表隊成員黃雅婷（Jess Wong）也出席活動，並分享了他們對這次合作和本地籃球發展的展望。

在今日的簽署儀式上，雙方達成為期三年的合作協議，涵蓋三大核心領域：運動員支援、籃球普及化及社區籃球推廣。香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示：「這次合作將從專業化及普及化兩方面入手，完善本地籃球生態圈。」

香港籃球代表隊成員展望

對於籃總獲得新贊助，並表示未來將舉辦全港公開賽歡迎市民參加，楊和亦分享自己曾效力過加拿大及西班牙球隊的經驗，「我認為香港籃球在正確方向上前進，或者可以效法歐洲賽事的升降制度從而令賽制更完善。」

中國香港籃球代表隊成員楊和在訪問中提及自己首次代表香港出戰亞洲盃男子籃球外圍賽，並表示能夠代表香港出賽很榮幸、非常期待為港隊出戰，「首次代表香港出賽感覺高興又興奮，過去兩周我們全隊都努力操練，荃灣體育館更在賽前一周開放予我們球隊練波熟習場地，加上我與隊內不少人過去都曾為隊友，所以隊內成員大多互解熟悉，希望今次能夠取得佳績回報球迷。」

中國香港籃球 U18 代表隊成員黃雅婷則分享了升讀大學後對自己球員身份的影響：「升讀大學後與中學時期一樣需要兼顧訓練及學業，不過大學課程時間彈性更大。幸好永明支持籃總成立獎學金計劃，對學生球員兼顧訓練、比賽與學業有莫大裨益，否則時間會更難分配。」