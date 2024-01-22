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體育
2024-01-22 15:21:11

亞洲盃｜中國今晚11時生死戰鬥卡塔爾　中場王上源：當作人生最後一場

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國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片)

國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片)

中國男子足球國家隊在亞洲盃決賽周A組首兩戰和波零入球，今晚11時於最後一場分組賽生死戰鬥篤定首名出線的東道主卡塔爾，主帥揚科維奇賽前表示球隊出線主導權仍掌握在自己手中，只會專注全力爭勝，中場王上源更稱要「當這場比賽作人生最後一場去踢」。(HOY77台、HOP APP CH1今晚11時直播)

國足主帥揚科維奇(左)賽前表示球隊出線主導權仍掌握在自己手中，中場王上源(右)更稱要「當這場比賽作人生最後一場去踢」(新華社) 國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片) 國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片) 國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片) 國足上場以0:0賽和黎巴嫩。(路透社資料圖片)

倘不勝仍有機會晉級

國足分組賽先後以0:0賽和塔吉克及黎巴嫩，以2分排第2，只要今場全取3分，就肯定可以小組次名身分晉級淘汰賽階段，但就算和波或落敗，仍有機會藉對賽得失球差，以小組次名或小組最佳第3名出線。

武磊狀態平平  韋世豪有望復出

國足中場兼隊長吳曦上仗已傷癒後備登場，今戰或復任正選。不過，鋒線主力武磊狀態平平，成為爭入球最大隱憂，幸另一鋒將韋世豪今戰有望復出先列後備。

篤定首名 卡塔爾輪換主力

卡塔爾隊教練馬昆斯盧比斯表明雖已篤定首名晉級，但須尊重對手及球迷，表明即使輪換主力，也在可選擇範圍內派出最佳陣容應戰。

戰術及用人備受內媒批評、有傳決賽周後「冇得留低」的國足主帥揚科維奇表示，球隊已準備好今仗擊敗卡塔爾隊去晉級，重申出線主導權仍掌握在自己手中，不會考慮同組其他賽事情况，只會專注全力爭勝。

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30歲中場王上源稱能否晉級全取決自己，「出線是唯一目標，將這場比賽當作人生最後一場比賽，拿出必勝的決心，在場上把自己的力量及能量發揮出來。」他又指今屆亞洲盃到目前為止每場比賽都看，最大感受是整各隊之間的實力差距正在縮小。
 

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