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體育
2024-01-23 00:59:18

亞洲盃｜中國再輸卡塔爾　三戰不勝瀕臨出局

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艾希杜斯為卡塔爾先開紀錄。(路透社)

艾希杜斯為卡塔爾先開紀錄。(路透社)

亞洲盃決賽周的分組最後一輪，前兩場未能入球而失分的中國隊，面對東道主的卡塔爾。在下半場被對手攻入一球之下，最終以0:1不敵卡塔爾，分組3戰僅得2分，由於最佳第3名只有4隊，而排名除了分數，還會以得失球及得球計，目前中國只有機會與敘利亞爭，故敘利亞只要取得入球，足以讓國足出局。而同組的塔吉克以2:1反勝之後少打一人的黎巴嫩，最終取得分組次名，而卡塔爾3戰全勝首名晉級。

之前已連贏兩場，卡塔爾今場作出大幅的輪換，然而上半場還是卡塔爾的控球較多。上半場艾拉亞（Ahmed Alaa）本身扭過中國的守將，不過還是未能過到蔣光太的回防。而中國也有韋世豪及張玉寧的攻門，但都未能換取到入球，半場雙方踢平0:0。

中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社)

卡塔爾後備兩將合建奇功

下半場卡塔爾再換出第3號門將的沙拉薩卡利亞（Salah Zakaria）等球員。中國隊下半場加強以長傳威脅卡塔爾，然而還是沒能對卡塔爾產生威脅。到63分鐘，薩卡利亞被中國隊守將撞傷要退下火線，卡塔爾隨即換入包括龍門在內的3名主力，包括射手的艾卡林阿法夫（Akram Afif）及艾希杜斯（Hassan Al-Haydos）。兩位後備的主力，在66分鐘就交出功課，阿法夫開出角球，禁區頂的艾希杜斯球不着地「窩利」抽射，卡塔爾終打開紀錄。

落後的國足孤注一擲換入武磊及徐新增強攻力，之後更換入譚龍。不過反卻為阿法夫造成更多的機會，只是阿法夫三番四次未能造成入球。之後中國有蔣聖龍將皮球踢入網，但是旁證指皮球早已出界，入球無效。中國之後一次的罰球機會，雖然在卡塔爾門前造成混亂，但還是被主隊球員護空門。國足之後雖然頻以長傳希望搏得混亂，但對卡塔爾全無威脅，最終國足輸0:1。

中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社) 卡塔爾3號門將薩卡利亞因傷換出。(路透社) 中國分組最後一場對卡塔爾。(路透社)

中國出線看敘利亞

中國隊在3戰僅得2分，而塔吉克因為另一邊廂以2:1擊敗黎巴嫩，取得分組次名。根據第3名的排名，由於巴林及印尼已得3分，而阿曼亦有入球，故此即使阿曼賽和吉爾吉斯，在得球也力壓中國成為其中一支第3名，至於巴勒斯坦雖然取得2個入球，但若賽和香港，他們仍然因為得失球差不及中國。不過B組的敘利亞，若然在最後一輪在印度身上取得入球，即使最終賽和，排名都會比中國為高，故中國爭取出線，除了要希望巴勒斯坦與香港打和，還要敘利亞與印度一仗互交白卷。

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