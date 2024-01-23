亞洲盃｜中國再輸卡塔爾　三戰不勝瀕臨出局

亞洲盃決賽周的分組最後一輪，前兩場未能入球而失分的中國隊，面對東道主的卡塔爾。在下半場被對手攻入一球之下，最終以0:1不敵卡塔爾，分組3戰僅得2分，由於最佳第3名只有4隊，而排名除了分數，還會以得失球及得球計，目前中國只有機會與敘利亞爭，故敘利亞只要取得入球，足以讓國足出局。而同組的塔吉克以2:1反勝之後少打一人的黎巴嫩，最終取得分組次名，而卡塔爾3戰全勝首名晉級。

之前已連贏兩場，卡塔爾今場作出大幅的輪換，然而上半場還是卡塔爾的控球較多。上半場艾拉亞（Ahmed Alaa）本身扭過中國的守將，不過還是未能過到蔣光太的回防。而中國也有韋世豪及張玉寧的攻門，但都未能換取到入球，半場雙方踢平0:0。