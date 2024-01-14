亞洲盃｜中國隊首戰塔吉克依然未贏　下半場入球遭VAR推翻（附比賽精華）

亞洲盃分組賽的A組比賽，中國隊在首戰與塔吉克只踢平0:0。然而中國隊在下半場末段一次角球攻勢頂入，但之後VAR指國足球員越位，球證翻看後推翻入球，中國隊首戰未能旗開得勝。
面對國內的壓力，國足在分組首戰，迎戰中亞的塔吉克。這支近年開始冒起的中亞隊伍，採取了前場壓迫的打法，上半場令國足防線頻頻失誤，只是前線把握力不足，加上國足門將顏駿守住大門，國足上半場力保不失。而中國隊上半場也有一次的機會，可是又被對方守將門前擋出，半場雙方互交白卷。
蔣光太被指處於越位位置阻礙對手
換邊之後，塔吉克的攻勢有所放緩，中國隊前線取回一點的攻勢。直到比賽的81分鐘，國足右路的一次角球機會，中堅的朱辰傑前柱接應，頭槌頂入。正當國足以為可以得勝之際，VAR通知球證需要覆核。球證重看影片後，指蔣光太處於越位位置，阻礙了塔吉亞的守將，而判入球無效，而之後中國隊的無法再取得入球，中國首戰只與塔吉克賽平0:0。中國隊自去年11月的世界盃外圍賽後，已經4場比賽未贏過，包括早前對香港及阿曼的友賽。
同組的首場賽事，東道主卡塔爾以3:0擊敗了黎巴嫩，目前以3分領先，而中國與塔吉克只各得1分，國足下一仗會對黎巴嫩，若無法取勝出線將陷困境。