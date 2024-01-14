亞洲盃｜中國隊首戰塔吉克依然未贏　下半場入球遭VAR推翻（附比賽精華）

亞洲盃分組賽的A組比賽，中國隊在首戰與塔吉克只踢平0:0。然而中國隊在下半場末段一次角球攻勢頂入，但之後VAR指國足球員越位，球證翻看後推翻入球，中國隊首戰未能旗開得勝。

面對國內的壓力，國足在分組首戰，迎戰中亞的塔吉克。這支近年開始冒起的中亞隊伍，採取了前場壓迫的打法，上半場令國足防線頻頻失誤，只是前線把握力不足，加上國足門將顏駿守住大門，國足上半場力保不失。而中國隊上半場也有一次的機會，可是又被對方守將門前擋出，半場雙方互交白卷。