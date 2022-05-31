亞洲盃︱亞洲足協重新邀請會員國接辦明年賽事

亞洲足協今日(31日)公布，在中國因為疫情而放棄明年的亞洲盃主辦權之後，按照今年亞洲足協大會的決定，以將快速重新接受會員國申辦，而截止日期將為下月底。

原定明年在中國舉行的亞洲盃，中國在上月向亞洲足協表示因為疫情下難以在完全開放的狀態下舉辦亞洲盃賽事，故此決定放棄。而亞洲足協在月中的會員大會就表決，將加快程序招募及為入標的會員國進行遴選。亞洲足協表示，有興趣接手的會員國，需要在下月30日前向亞洲足協呈交意向書。

早前，日本足協會長田嶋幸三就曾透露，亞洲足協方面有向日本表達過申辦的意向，而日本當時表示，除非得到亞洲足協的補助，否則難以接辦。至於南韓方面亦透露曾被查詢，但南韓方面指需要與政府及有關當局的商討才能決定。

據報需要至少4個比賽場地

至於馬來西亞方面，馬來西亞足協會秘書長Mohd Saifuddin Abu Bakar日前接受當地媒體訪問時，有透露過亞洲盃的問題。他表示現階段馬來西亞要申辦的可能性低，原因是有關方面要求主辦國要有至少4個合資格的比賽場地，同時要有與比賽場地同樣質素的訓練場。Mohd Saifuddin Abu Bakar指，在訓練場的高規格要求下，馬來西亞難在一年內提升至符合需求。