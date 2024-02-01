亞洲盃｜伊朗僅靠12碼淘汰敘利亞　日本贏巴林鈴木彩艷又「蝦碌」（附比賽精華）

伊朗與日本成為亞洲盃八強的最後兩支隊伍。其中分組全勝的伊朗，在16強面對敘利亞，雖然先憑一個12碼領先，但球隊下半場又輸12碼，最後在少打一人之下，以1:1守和對手，在互射12碼成功擊敗敘利亞晉級。而日本雖然輕鬆擊敗巴林，但門將的鈴木彩艷再度出醜，令球隊僅贏3:1晉級。

雖然在分組取得全勝，但伊朗在擊敗香港及阿聯酋的表現並不算理想。面對以第3名晉級的敘利亞，伊朗今場全力進擊。可是球隊仍要到34分鐘才由泰尼米（Mehdi Taremi）搏得對手的犯規，由他親自操刀射入，半場伊朗領先1:0。下半場伊朗有兩次擴大領先的機會，不過都被敘利亞球員護空門。到64分鐘，沙比治（Pablo Sabbag）接應隊友長傳單刀，伊朗門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）出迎撲到皮球，但又踢中沙比治，球證判罰12碼。卡爾賓（Omar Khrbin）為敘利亞主射中鵠，敘利亞追平1:1。