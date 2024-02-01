亞洲盃｜伊朗僅靠12碼淘汰敘利亞　日本贏巴林鈴木彩艷又「蝦碌」（附比賽精華）

伊朗與日本成為亞洲盃八強的最後兩支隊伍。其中分組全勝的伊朗，在16強面對敘利亞，雖然先憑一個12碼領先，但球隊下半場又輸12碼，最後在少打一人之下，以1:1守和對手，在互射12碼成功擊敗敘利亞晉級。而日本雖然輕鬆擊敗巴林，但門將的鈴木彩艷再度出醜，令球隊僅贏3:1晉級。
雖然在分組取得全勝，但伊朗在擊敗香港及阿聯酋的表現並不算理想。面對以第3名晉級的敘利亞，伊朗今場全力進擊。可是球隊仍要到34分鐘才由泰尼米（Mehdi Taremi）搏得對手的犯規，由他親自操刀射入，半場伊朗領先1:0。下半場伊朗有兩次擴大領先的機會，不過都被敘利亞球員護空門。到64分鐘，沙比治（Pablo Sabbag）接應隊友長傳單刀，伊朗門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）出迎撲到皮球，但又踢中沙比治，球證判罰12碼。卡爾賓（Omar Khrbin）為敘利亞主射中鵠，敘利亞追平1:1。
泰尼米之後在補時領第2面黃牌被逐，伊朗在加時要少打一人。最終雙方120分鐘未有入球，要互射12碼分勝負。伊朗5輪主都全中，而敘利亞在第2輪有法特尤斯夫（Fahd Youssef）射失，令伊朗以5:3的12碼比數擊敗敘利亞，成為最後一支八強隊伍。
日本3:1淘汰巴林
伊朗八強的對手，會是亞洲世界排名最高的日本。日本在另一場16強對巴林，球隊先有堂安律在上半場31分鐘攻入領先，之後久保建英下半場49分鐘再建一功。可是門將的鈴木彩艷與上田綺世防守角球的誤會，令日本被追回一球。上田在72分鐘將功補過，為日本拉開至3:1完場。