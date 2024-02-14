亞洲盃｜南韓出局前雙星衝突內訌 孫興民手指甩骹 李康仁認衰道歉

南韓於亞洲盃4強被當屆亞軍約旦以0:2淘汰後，國內球迷、媒體對主帥奇連士文的不滿爆發，足總本周內將決定會否辭退該位德國名宿。不過令外界震驚的是，陣中隊長、31歲的熱刺射手孫興民於出局後突稱要考慮是否繼續踢國家隊。英國《太陽報》報道，原來孫興民在亞洲盃出局前一晚，與巴黎聖日耳門中場李康仁等部分年輕球員發生衝突，令孫興民手指甩骹，於亞洲盃4強及熱刺對白禮頓的英超，當時他的右手手指仍在包紮。

報道指，南韓隊在賽前一晚食飯，包括22歲巴黎聖日耳門球星李康仁及部分年輕球員很快用餐完畢，趕去打乒乓球。不過作為老大哥，孫興民視球隊晚餐為團隊活動，不滿意年輕球員提早離開飯枱，事件引發雙方口角衝突。消息人士指：「當時年輕球員很快就吃完飯去打乒乓球。孫興民要求他們回來坐下，但有人向孫興民說出一些不尊重的話。數秒間爭吵蔓延至用餐區，要其他人介入拉開。孫興民嘗試令大家冷靜下來，期間弄傷了手指。」

南韓傳媒及後報道指，孫興民當時捉住李康仁的衣領，李則揮拳，孫興民避開，其他球員介入勸架期間，孫興民手指脫臼。

李康仁及後在社交平台發文就事件致歉，並未否認有報道指他於4強賽前與孫興民衝突，「我原本應聽從師兄的話，但卻展現出不光彩的一面，讓支持國家隊的球迷失望，感到非常抱歉。我深知球迷們的關心和期待，今後將與師兄們攜手，努力成為更好的球員，更好的人。」

多位大哥級主力要求踢走李康仁 奇連士文拒絕

另外有韓媒引消息指，事件發生後，孫興民以外的多位大哥級主力要求奇連士文把李康仁排除出大軍名單外，惟奇連士文拒絕，最終李康仁於4強戰踢足全場。亞洲盃期間除了孫興民和李康仁外，不同年齡段的球員、海外派和國內派之間也存在矛盾。