亞洲盃｜南韓出局奇連士文表失望　否認會辭職

今屆的奪標熱門之一的南韓，在四強面對分組賽的對手約旦，今次不單未能取勝，更是吞兩蛋落敗。奇帥在記者會上表示：「作為教練永遠要為球隊在賽事的表現負上責任。顯然我們的目標是要入決賽，而我們沒有打入到決賽。你就得接受它，你要接受結果時如此。這是因為約旦今日是值得這個結果。」

對於南韓對奇連士文有質疑的聲音，奇帥在回應就指：「我沒有計劃要做其他事（辭職）。我打算去分析這次賽事，與球隊返回南韓，然後與足協會面，檢討我們在這次比賽的得失。我想在這次賽事我見到有很多好的地方。這是球隊在成長，而球隊在通往幾年後的世界盃，仍需要持續成長，這是一個困難的外圍賽旅程。所以還有很多工作等着我們。」

被影到笑着與對方教練握手捱轟

賽後被問到與約旦的主帥高興地談話，奇連士文解釋：「我是非常之失望。我很憤怒因為我們是可以做得更好。當比賽完了，我笑着去祝賀對方教練，只是因為我個人要祝賀他們，我不認為這是大問題。我現在不是一整晚都在笑口噬噬。有很多理由我們輸掉比賽，而你得接受這個原因。對手在場上展出出更多，我們需要向他們表示尊重。」