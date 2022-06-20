亞洲盃︱南韓確定接手申辦決賽周　主辦國料10月決定

原定明年在中國舉行的亞洲盃決賽周，因為新冠疫情關係，中國早前向亞洲足協表示放棄主辦權，令亞洲足協需要重新進行甄選，並在本月底前接受各會員國的申辦意向。其中獲得總統尹錫悅支持的南韓，在今日(20日)公布申辦意向。

南韓足協今日表示：「在連續10屆打入世界盃決賽周之後，確立了亞洲足球最強國的地位。然而已經有一段長時間，沒有舉辦過亞洲盃的大會，以及取得錦標了。為國民創造不下於2002年的日韓世界盃的足球狂熱氣氛，以及建立大韓民國的國際形象、提高足球基礙設施以及振興經濟等，決定申辦亞洲盃決賽周。」

南韓對上一次舉辦亞洲盃賽事已經是1960年，而自此之後南韓也從沒有贏過亞洲盃的冠軍。南韓報道指，預計有關的主辦國將會在今年10月的亞洲足協理事會中決定，並指日本、卡塔爾、阿聯酋以及澳洲皆有意申辦。明年的亞洲盃決賽周，若在東亞區舉辦將會在6月進行，而在西亞就可能會移至2024年的1月進行。

亞洲足協方面提出，在分組賽及8強的比賽場地，需要可容納2萬人以上的球場，而四強賽事則需要4萬個座位，而決賽及揭幕戰場地，需至少可容納5萬人。今屆亞洲盃決賽周的24支球隊已經定出，當中香港隊亦是闊別54年再次打入決賽周。