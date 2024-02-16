亞洲盃｜南韓落實解僱奇連士文　領兵僅一年被指缺領導能力

南韓足協落實與主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）解約。這位前德國射手，去年2月才被委任，僅1年後就「落鑊」。南韓足協主席鄭夢奎批評奇帥在任期間缺乏領導能力，並指不相信有關情況會有所改善，故決定換人帶領球隊出戰2026年的世界盃。

南韓在今屆亞洲盃四強意外不敵約旦而提早「畢業」，並爆出內訌的風波。鄭夢奎表示：「南韓足協經審視後，決定更換國家隊主帥。奇連士文在戰術範疇、人事管理、工作態度及提升球隊的競爭力上，無法展示出其管理及領導的能力。奇連士文作為主教練的態度及競爭力都未達到人們預期，並同意在未來也難有改變，所以我們決定在世界盃外圍賽前更換領袖。」