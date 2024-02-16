亞洲盃｜南韓落實解僱奇連士文　領兵僅一年被指缺領導能力

南韓足協落實與主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）解約。這位前德國射手，去年2月才被委任，僅1年後就「落鑊」。南韓足協主席鄭夢奎批評奇帥在任期間缺乏領導能力，並指不相信有關情況會有所改善，故決定換人帶領球隊出戰2026年的世界盃。
南韓在今屆亞洲盃四強意外不敵約旦而提早「畢業」，並爆出內訌的風波。鄭夢奎表示：「南韓足協經審視後，決定更換國家隊主帥。奇連士文在戰術範疇、人事管理、工作態度及提升球隊的競爭力上，無法展示出其管理及領導的能力。奇連士文作為主教練的態度及競爭力都未達到人們預期，並同意在未來也難有改變，所以我們決定在世界盃外圍賽前更換領袖。」
To all players, my coaching staff and all Korean football fans with sincere gratitude!— J_Klinsmann (@J_Klinsmann) February 16, 2024
Thank you so much for all your support taking us to the semi-final of the Asian Cup and an incredible journey over the last 12 months with not losing 13 games in a row!
Keep on fighting 💪 pic.twitter.com/ff1EAgEoN5
雖然足協的技術總監指解僱是由於多個原因及對奇帥能力的質疑。不過在過去一年，奇連士文被南韓傳媒不斷指責，其中一個爭議，是指奇帥在領兵首半年，留在南韓的時間不及在海外，而且質疑他常以考察海外球員能力而不是在國內檢視新晉球員。
奇連士文在確定離隊後，在社交媒體表示，感謝與球員在過去12個月的「奇妙旅程」，又指球隊為創下了13場不敗的戰績。