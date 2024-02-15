亞洲盃｜南韓足協委員會建議炒奇連士文

南韓足協的國家隊委員會今日（15日）進行了內部會議，討論有關主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）的去留問題，在會後據報委員會提出解僱建議，並等待足協主席鄭夢奎作最後決定。
目標是要重奪亞洲盃冠軍的南韓，在亞洲盃卻於四強不敵遭到淘汰，賽後南韓傳媒已對主帥的奇連士文作出抨擊。南韓媒體報道，足協的國家隊委員會今日在首爾的總部召開會議，檢討國家隊在亞洲盃決賽周的表現，當中包括委員會主席的米高梅拿（Michael Muller）以及8名委員，而奇連士文亦以視像方式在美國的家中參與。會後，南韓足協的技術總監皇甫官出席記者會，並公布有關解僱奇連士文的建議，而建議將會遞到足協主席鄭夢奎作最後決定。
南韓傳媒早已不滿奇連士文表現
南韓對上一次在亞洲盃奪標已是1960年，而今屆球隊也是希望可以再次贏得這個冠軍，尤其是隊中擁有孫興民、黃喜燦及李康仁等的星級球員，可是日前就爆出孫興民與李康仁出現內訌事件。奇連士文在過去一年帶領南韓亦備受壓力，原因是他較多時間在外地而不是在南韓，還有他缺乏戰術的意識等，遭媒體批評。而奇帥賽後被拍到與約旦主帥握手時言談甚歡，也遭南韓媒體的「抽秤」。
在球隊出局後，不時有球迷在南韓足協的總部外示威要求解僱奇連士文，而近日亦傳出南韓會在本星期就奇帥去留作出決定。然而對於南韓足協目前最大的問題，是他們在去年2月與奇帥簽約時，其年薪達220萬美元，並帶領球隊至2026年世界盃後。若提早解約的話，南韓將要賠償其合約餘下的薪酬。