亞洲盃｜南韓足協委員會建議炒奇連士文

南韓足協的國家隊委員會今日（15日）進行了內部會議，討論有關主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）的去留問題，在會後據報委員會提出解僱建議，並等待足協主席鄭夢奎作最後決定。

目標是要重奪亞洲盃冠軍的南韓，在亞洲盃卻於四強不敵遭到淘汰，賽後南韓傳媒已對主帥的奇連士文作出抨擊。南韓媒體報道，足協的國家隊委員會今日在首爾的總部召開會議，檢討國家隊在亞洲盃決賽周的表現，當中包括委員會主席的米高梅拿（Michael Muller）以及8名委員，而奇連士文亦以視像方式在美國的家中參與。會後，南韓足協的技術總監皇甫官出席記者會，並公布有關解僱奇連士文的建議，而建議將會遞到足協主席鄭夢奎作最後決定。