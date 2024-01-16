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體育
2024-01-16 12:44:25

亞洲盃｜南韓3:1贏巴林　奇連士文轟中國球證馬寧狂派牌（附比賽精華）

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中國球證馬寧今仗出示共7張黃牌。(路透社)

中國球證馬寧今仗出示共7張黃牌。(路透社)

由德國名將奇連士文（Jurgen Klinsmann）領軍的南韓，在亞洲盃的分組賽首仗差點被巴林搶分，不過在巴黎聖日耳門效力的李康仁梅開二度下，以3:1擊敗對手取得首勝。賽後這位德國名宿批評執法的中國球證馬寧，原因是他今場出示了7張黃牌。

距離贏得上次的亞洲盃已經有64年，南韓今屆賽事挑選了孫興民及黃喜燦兩個英超狀態大勇的射手，可是面對着巴林，先由效力塞爾維亞貝爾格萊德紅星的黃仁範在38分鐘打開紀錄。可是巴林在換邊後有艾哈沙殊（Abdullah Al-Hashash）在51分鐘就追平。在孫興民被重點防守下，李康仁成為南韓的救世主，他在56及68分鐘梅開二度，帶領南韓以3:1勝出。

黃仁範為南韓先開紀錄。(路透社) 李康仁梅開二度協助南韓擊敗巴林。(路透社) 李康仁梅開二度讓南韓擊敗巴林。(路透社) 南韓分組賽首仗3:1擊敗巴林。(路透社) 南韓分組賽首仗3:1擊敗巴林。(路透社) 南韓分組賽首仗3:1擊敗巴林。(路透社) 南韓分組賽首仗3:1擊敗巴林。(路透社) 南韓分組賽首仗3:1擊敗巴林。(路透社)

賽後奇連士文在記者會上不滿中國籍球證馬寧的執法：「我們都知道對巴林不會是易踢，因此球員都鬥志旺盛，結果領好多黃牌。這是一場棘手的比賽，因為中國球證開賽就給太多黃牌，有很多事要處理。這也是為何我要換走金玫哉，因為輕微的犯規，都有機會被趕離場。」

金判坤帶馬來西亞吞四蛋

同組另一場的比賽，由前香港主帥金判坤領軍的馬來西亞，就以0:4不敵約旦。約旦目前在E組領先，而他們下一場會對南韓。至於周一（15日）的其他組別賽事，D組的印尼就以1:3不敵伊拉克，伊拉克與日本同得3分，不過因為日本入球較多暫列榜首，而兩隊在下一輪對賽，印尼就會對越南。

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而今日（16日）會進行F組的比賽，當中泰國會先對吉爾吉斯，而沙特阿拉伯就會在稍後一場對阿曼。

帶領馬來西亞的前港足主帥金判坤。(路透社) 馬來西亞0:4不敵約旦。(路透社) 印尼1:3不敵伊拉克。(路透社) 馬來西亞0:4不敵約旦。(路透社) 印尼1:3不敵伊拉克。(路透社) 馬來西亞0:4不敵約旦。(路透社) 印尼1:3不敵伊拉克。(路透社)
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