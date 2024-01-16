亞洲盃｜南韓3:1贏巴林　奇連士文轟中國球證馬寧狂派牌（附比賽精華）

由德國名將奇連士文（Jurgen Klinsmann）領軍的南韓，在亞洲盃的分組賽首仗差點被巴林搶分，不過在巴黎聖日耳門效力的李康仁梅開二度下，以3:1擊敗對手取得首勝。賽後這位德國名宿批評執法的中國球證馬寧，原因是他今場出示了7張黃牌。

距離贏得上次的亞洲盃已經有64年，南韓今屆賽事挑選了孫興民及黃喜燦兩個英超狀態大勇的射手，可是面對着巴林，先由效力塞爾維亞貝爾格萊德紅星的黃仁範在38分鐘打開紀錄。可是巴林在換邊後有艾哈沙殊（Abdullah Al-Hashash）在51分鐘就追平。在孫興民被重點防守下，李康仁成為南韓的救世主，他在56及68分鐘梅開二度，帶領南韓以3:1勝出。