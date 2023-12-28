亞洲盃｜奇連士文南韓26人名單包括孫興民　白禮頓認三笘薰將不出席

亞洲盃決賽周將在下月中展開，多支球隊亦公布球隊的大軍名單。當中南韓的主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）在今早（28日）公布26人名單，當中在英超效力的孫興民與黃喜燦同獲徵召。至於日本方面，雖然仍未公布大軍名單，不過媒體已報道，白禮頓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）指隊中的日本中場三笘薰因傷缺陣4至6周，料不會出戰亞洲盃。

奇連士文接掌後首個大賽

南韓的名單中，就只有11名球員來自南韓職業聯賽的球會，當中蔚山現代佔5人，全北汽車有3人，其餘的15人都是海外球員。而這將是奇連士文接手南韓以來的首項大賽，南韓在分組賽的對手有馬來西亞、約旦及巴林，目標是要自1960年後再次贏得冠軍。

另外迪沙比在白禮頓對熱刺的賽前向傳媒透露：「明日（對熱刺）我們有差不多10人受傷，可能會少點，大約8個，不過有2個不能正選。我們會失去三笘薰4至6個星期。」然而被追問他會否出戰亞洲盃時，迪沙比指：「我想不會。」三笘薰在上周對水晶宮一戰正選後，因為左腳受傷離場，並被拍到之後要拐杖。