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體育
2023-12-28 15:28:49

亞洲盃｜奇連士文南韓26人名單包括孫興民　白禮頓認三笘薰將不出席

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孫興民獲選入南韓的亞洲盃大軍。(路透社)

孫興民獲選入南韓的亞洲盃大軍。(路透社)

亞洲盃決賽周將在下月中展開，多支球隊亦公布球隊的大軍名單。當中南韓的主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）在今早（28日）公布26人名單，當中在英超效力的孫興民與黃喜燦同獲徵召。至於日本方面，雖然仍未公布大軍名單，不過媒體已報道，白禮頓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）指隊中的日本中場三笘薰因傷缺陣4至6周，料不會出戰亞洲盃。

南韓足協在今日公布了南韓的26人亞洲盃大軍名單，當中令球迷驚訝是在些路迪今季上陣僅得639分鐘的翼鋒楊賢俊入選，而同樣在英超賓福特的一隊未有上陣的守將金智秀亦有份入選。而隊中只有14人有份參與去年底的世界盃，當中黃義助因為性愛影片醜聞仍受查，而孫准浩亦因為在中國因假波事件被扣留而未有入選。

亞洲盃會是奇連士文接手南韓後首個大賽。(路透社)

亞洲盃會是奇連士文接手南韓後首個大賽。(路透社)

奇連士文接掌後首個大賽

南韓的名單中，就只有11名球員來自南韓職業聯賽的球會，當中蔚山現代佔5人，全北汽車有3人，其餘的15人都是海外球員。而這將是奇連士文接手南韓以來的首項大賽，南韓在分組賽的對手有馬來西亞、約旦及巴林，目標是要自1960年後再次贏得冠軍。

另外迪沙比在白禮頓對熱刺的賽前向傳媒透露：「明日（對熱刺）我們有差不多10人受傷，可能會少點，大約8個，不過有2個不能正選。我們會失去三笘薰4至6個星期。」然而被追問他會否出戰亞洲盃時，迪沙比指：「我想不會。」三笘薰在上周對水晶宮一戰正選後，因為左腳受傷離場，並被拍到之後要拐杖。

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三笘薰因傷預計缺席亞洲盃。(路透社)

三笘薰因傷預計缺席亞洲盃。(路透社)

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