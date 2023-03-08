亞洲盃︱奇連士文履新　目標為南韓64年後重奪冠軍

南韓國家隊早前宣布，獲得有「金色轟炸機」稱號的奇連士文執教，他今日在抵達仁川機場後會見記者，表示：「我目標是要贏亞洲盃。」他與南韓足協的合約會到2026年的世界盃後才結束，然而明年的亞洲盃將是他的首項考驗。他表示：「在收到了報價，我感到很自豪和光榮，因此決定接受。我以前來過南韓很多次，這是一個很好的國家，有很好的人和隊伍。」

德國名將奇連士文（Jurgen Klinsmann），在獲得南韓委任為新主帥之後，今日（8日）抵達南韓見記者。他表示，自己的首要目標是要為南韓自1960年後，再次贏得明年初舉行的亞洲盃冠軍。

對於南韓國家隊的認識，他表示：「南韓在卡塔爾世界盃表現很好，我會盡全力去延續這個成就。從希汀克（Guus Hiddink）到保羅賓圖（Paulo Bento），他們建立了一支很好的隊伍，而且能在世界盃擊敗如葡萄牙及德國等勁旅。」

首仗月底對哥倫比亞

奇連士文過去在1990年為西德贏得世界盃冠軍，並帶領德國隊出戰2006年的世界盃，最終打入過4強。而之後他亦帶領美國隊在2014年的世界盃晉身淘汰賽階段，不過在他2016年離任後，僅曾在哈化柏林領軍76日，並在2020年至今未有帶隊。而奇帥的首場比賽，將會是本月底對哥倫比亞及烏拉圭的兩場友誼賽。

南韓雖然過去兩度贏過亞洲盃冠軍，但都是首兩屆亞洲盃的事，對上一次在亞洲盃奪標已是1960年，而南韓之後4次打入亞洲盃決賽，包括2015年一屆，但都只能取得亞軍。原定今年舉行的亞洲盃決賽周，本來在中國舉行，不過因為疫情及防疫措施問題，中國去年放棄主辦權，並由今屆世界盃主辦國的卡塔爾接手，並把決賽周改到明年初進行，同樣打入決賽周還有香港隊。而亞洲盃的決賽周抽籤會在今年5月舉行。