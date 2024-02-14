亞洲盃｜據報南韓出局前爆內訌 與李剛仁衝突 孫興民手指甩骹

南韓於亞洲盃4強被當屆亞軍約旦以0:2淘汰後，國內球迷、媒體對主帥奇連士文的不滿爆發，足總本周內將決定會否辭退該位德國名宿。不過令外界震驚的是，陣中隊長、31歲的熱刺射手孫興民於出局後突稱要考慮是否繼續踢國家隊。英國《太陽報》報道，原來孫興民在亞洲盃出局前一晚，與巴黎聖日耳門中場李剛仁等部分年輕球員發生衝突，令孫興民手指甩骹，於亞洲盃4強及熱刺對白禮頓的英超，當時他的右手手指仍在包紮。韓媒引足總消息指，確認報道「基本準確」，指當時奇連士文介入要求各方和解。

不滿年輕球員用餐離枱打乒乓 報道指，南韓隊在賽前一晚食飯，包括22歲巴黎聖日耳門球星李剛仁及部分年輕球員很快用餐完畢，趕去打乒乓球。不過作為老大哥，孫興民視球隊晚餐為團隊活動，不滿意年輕球員提早離開飯枱，事件引發雙方口角衝突。 消息人士指：「當時年輕球員很快就吃完飯去打乒乓球。孫興民要求他們回來坐下，但有人向孫興民說出一些不尊重的話。數秒間爭吵蔓延至用餐區，要其他人介入拉開。孫興民嘗試令大家冷靜下來，期間弄傷了手指。」