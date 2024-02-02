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體育
2024-02-02 18:02:24

亞洲盃｜日本正式確定伊東純也退隊　被兩女指控涉及性侵

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被指控涉性侵的伊東純也確定退出日本隊。(美聯社)

被指控涉性侵的伊東純也確定退出日本隊。(美聯社)

日本足協會長田嶋幸三，在今日（2日）落實，隊中的射手伊東純也退隊。原因是日前有日本雜誌報道，有兩名女子指控伊東涉及性侵，並已經報警，雖然伊東其後反指對方失實指控。不過田嶋幸三指，是基於多方面證據下，決定讓伊東退隊。

田嶋幸三今日在東京的日本足協總部會見記者，表示：「我們在昨日日本時間傍晚，收到伊東選手退隊的要求。我們之後與卡塔爾的球隊通電，球員熱切希望可以繼續戰鬥，因此我們希望收集更多的資訊再決定，而將退隊的事情押後，並在今日再進行檢討。今日，經過與律師在內的相關人士討論，考慮到目前情況及之後球隊會繼續受到影響。日本足協考慮到可以讓球隊專注在足球，以及伊東選手目前的情況，足協作出最終的決定。對於在早前宣布退出後又撤回的混亂狀況，對此表示歉意。而我們作出了可為球隊專心比賽的最佳決定。」

伊東純也退出日本亞洲盃大軍。(路透社) 伊東純也在對伊拉克的比賽上陣。(路透社)

足協主席承認會對球員生涯有影響

田嶋已經聽取了多方面的證詞，又指領隊的森保一亦有向卡塔爾的球員交代事件，相信球員也滿意有關的解釋。在被問到有關伊東的情況，田嶋承認會對伊東的職業生涯有影響。

日本雜誌《每日新潮》在周三（1月31日）的報道，指伊東純也在去年6月，在未經同意下發生性行為而被提告，大阪府警方亦確定收到了兩名女子的報案。伊東在同日對巴林的比賽，只被放在後備席而沒有上陣，賽後向傳媒表示：「我被告知除了足球以外的事都不能回答」。伊東的代表律師在之後一日，就向大阪府警方提告指遭到誣告性侵，並同樣獲得接納。律師稱有關指控全無事實根據，又指在亞洲盃期間作出有關指控明顯是有惡意。律師又稱伊東確實與二人在酒店相處，但二人的說話有不自然的改變，以及缺乏物證。大阪警方表示已聽取雙方的證供，並會謹慎地調查。

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