亞洲盃｜日本正式確定伊東純也退隊　被兩女指控涉及性侵

日本足協會長田嶋幸三，在今日（2日）落實，隊中的射手伊東純也退隊。原因是日前有日本雜誌報道，有兩名女子指控伊東涉及性侵，並已經報警，雖然伊東其後反指對方失實指控。不過田嶋幸三指，是基於多方面證據下，決定讓伊東退隊。

田嶋幸三今日在東京的日本足協總部會見記者，表示：「我們在昨日日本時間傍晚，收到伊東選手退隊的要求。我們之後與卡塔爾的球隊通電，球員熱切希望可以繼續戰鬥，因此我們希望收集更多的資訊再決定，而將退隊的事情押後，並在今日再進行檢討。今日，經過與律師在內的相關人士討論，考慮到目前情況及之後球隊會繼續受到影響。日本足協考慮到可以讓球隊專注在足球，以及伊東選手目前的情況，足協作出最終的決定。對於在早前宣布退出後又撤回的混亂狀況，對此表示歉意。而我們作出了可為球隊專心比賽的最佳決定。」