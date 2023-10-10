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體育
2023-10-10 14:30:00

亞洲盃｜明年初決賽周門票今日開賣　將有香港隊三場分組套票

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香港隊獲得亞洲盃決賽周資格。(香港足總圖片)

香港隊獲得亞洲盃決賽周資格。(香港足總圖片)

香港足球在亞運取得表現之後，香港隊周四（12日）就會在世界盃外圍賽出戰，而原定今年舉行，但因為中國放棄主辦而落到卡塔爾手上的亞洲盃決賽周，門票在今日（10日）開始發售。歷史56年來首次再入決賽周的港隊，將會進行3場分組賽，組委會表示所有門票會從25卡塔爾利雅（約53.74港元）起發售。

港隊將是自1956年之後，再次晉身亞洲盃的決賽周，據知已有部份的球迷有打算到場觀戰，而卡塔爾方面，日前宣布在今日正式公開發售門票。其中香港首場比賽，分組對阿聯酋的比賽會在卡塔爾國家體育場進行，這也是去年世界盃的季軍戰比賽場地。至於香港隊最後的一場比賽就在艾杜哈尼球場舉行，這個球場去年未有進行世界盃的比賽，但是也是球會艾杜哈尼的主場，港隊會在這裡面對巴勒斯坦。

根據中東的媒體報道，當地的組委會周一（9日）已宣布在今日開始發售門票，而分組賽門票售價會由25利雅至60利雅（約53.74港元至128.89港元），並設有不同的套票，當中包括單場門票、特定球隊分組賽以及其他選項。不過仍有待卡塔爾開放才能確定。而外地球迷同樣只需要在賽事的網站購票。賽會表示，賽事只設有電子門票，球迷購票後會獲得通知，並可以將門票先自行下載入電子銀包，讓球迷毋須去到球場才下載，而是可以提前輸入。另外賽會亦設有渠道，讓球迷可以將門票重新在網上銷售。

 

門票銷售網頁

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