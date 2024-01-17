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體育
2024-01-17 11:28:39

亞洲盃｜沙特將帥不和靠VAR反勝阿曼　文仙尼賽前轟球員離隊（附比賽精華）

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沙特阿拉伯靠VAR反勝阿曼。(路透社)

沙特阿拉伯靠VAR反勝阿曼。(路透社)

亞洲盃分組賽，24支球隊已悉數亮相。在最後一組的首戰，沙特阿拉伯在半場落後之下，補時憑VAR挽救之下，以2:1反勝阿曼。而同組的泰國就擊敗吉爾吉斯2:0。

在對阿曼前，沙特陣內出現兵變，3名球員指因為不滿上陣機會少，而離開國家隊的訓練營。3名球員分別是門將的艾阿基迪（Nawaf Al-Aqidi）、中場艾法拉積（Salman Al-Faraj）以及後衛艾加南（Sultan Al-Ghannam），他們在前年底的世界盃都是沙特隊中成員，當中後兩者更有上陣。不過3人在賽前不滿上陣時間不足，而退出訓練營，令沙特需要臨時換人。

文仙尼執掌沙特賽前出現球員要脅退隊。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社) 沙特阿拉伯2:1反勝阿曼。(路透社)

主帥文仙尼（Roberto Mancini）賽前表示：「他們都在名單，艾法拉積跟我說不想打友賽。我問艾加南他比賽是否高興，他說不高興。球員不能決定上陣與否，是我決定。艾阿基迪在利雅得跟我說會過來，不過一日之後他又說不想來，然後我們派人跟他談，把他放入名單。3日後，他告訴我們的守門員教練『我不想留在這而不能上陣』。我只要那些願意為國家戰鬥的球員。」

泰國2:0擊敗吉爾吉斯暫領先

沙特在換了3人之後，如常出戰阿曼。可是在今仗開賽14分鐘就輸12碼，阿曼的穆辛艾加辛尼（Muhsen Al-Ghassani）禁區內被沙特球員推跌，VAR通知球證，球證翻看影片決定判12碼，艾耶雅伊（Salaah Al-Yahyaei）射入，半場為阿曼領先1:0。沙特換邊後到78分鐘，才由加列比（Abdulrahman Ghareeb）憑個人能力在禁區射入追和。到補時的6分鐘，艾布拉希（Ali Al-Bulaihi）在隊友角球的仰後，遠柱補上頂入，雖然旁證最初判越位，但VAR之後作出更正，球證最終判入球，讓沙特以2:1反勝。

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至於在早前同組另一場，泰國憑素柏猜（Supachai Chaided）梅開二度，以2:0擊敗吉爾吉斯，暫以較佳得失球在分組領先。而今日（17日）中國隊將再度登場，迎戰黎巴嫩。

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