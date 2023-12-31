亞洲盃｜港足元旦閉門鬥國足　安達臣：結果不重要

香港足球代表隊目前在阿聯酋，為亞洲盃決賽周備戰，其中港隊在當地時間的元旦日會與國足進行友賽。港隊主帥安達臣就表示，縱使國足此前在友賽不敵阿曼，但港隊不會在意結果，而是希望藉友賽作出提升。

港隊下月中就會出戰在卡塔爾舉行的亞洲盃，並在早前出發阿聯酋進行訓練。對於球隊目前狀況，安達臣就指港隊估計仍需要3日的時間來適應時差，而中場的黃威目前仍然有傷，仍需要一些時間康復才能完全歸隊一同訓練。他又特別提到前鋒的米高，指這位效力德國球會的青年球員狀態不俗。