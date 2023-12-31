亞洲盃｜港足元旦閉門鬥國足　安達臣：結果不重要

香港足球代表隊目前在阿聯酋，為亞洲盃決賽周備戰，其中港隊在當地時間的元旦日會與國足進行友賽。港隊主帥安達臣就表示，縱使國足此前在友賽不敵阿曼，但港隊不會在意結果，而是希望藉友賽作出提升。
港隊下月中就會出戰在卡塔爾舉行的亞洲盃，並在早前出發阿聯酋進行訓練。對於球隊目前狀況，安達臣就指港隊估計仍需要3日的時間來適應時差，而中場的黃威目前仍然有傷，仍需要一些時間康復才能完全歸隊一同訓練。他又特別提到前鋒的米高，指這位效力德國球會的青年球員狀態不俗。
港隊明日會在阿聯酋與中國隊友賽，安達臣就表示，雖然知道對手的中國隊早前不敵阿曼，但是在賽前的備戰，結果並不重要。他指港隊不會在意結果，而是希望在今場的比賽看到球隊在訓練的進步。不過他認為，中國隊跟港隊一樣來了不久，相信他們球員都會有一定的疲倦。
陳肇鈞：平常心面對國足友賽
至於港將的陳肇鈞表示，明白到球迷可能會對這場友賽有一點的期待，然而這畢竟只是一場練習賽，對球員來說重要是能否發揮到練習的水平及顯示到球隊的進步，以為之後的決賽周賽事做好準備，因此球隊都會以平常心看待這一場練習賽。港隊會在明日當地時間的下午5時半，與國足進行閉門友賽，足總方面已表明只會公布比賽的賽果及相片。