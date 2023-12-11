亞洲盃｜港隊決選29人名單　包括新入籍祖連奴

香港足總今日（11日）公布，備戰下月舉行的亞洲盃決賽周的29名港隊決選名單。當中包括外流挪威的阿歷斯祖及回流英國的謝家強等，都未有列在最後名單，而剛剛宣布取得特區護照的巴西前鋒祖連奴，就獲得入選。

港隊會在周四（14日）開始進行集訓，當中會與傑志及香港U23進行兩場的練習賽，同時會每日進行一至兩課操練。在最新的29人名單中，標準流浪門將的梁興傑未有被列入名單，而在上星期宣布加盟瑞典第3級聯賽的阿歷斯祖亦不在名單。其他還有東方的守將鐘樂安及內地聯賽黑龍江冰城的賓紀文。而回流英國的謝家強雖然早前出現在41人名單，不過在決選亦已經被排除。