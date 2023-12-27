亞洲盃｜港隊25人大軍出發備戰　元旦日將閉門鬥國足

下月出戰亞洲盃決賽周的香港代表隊，今午（27日）已啟程出發到阿聯酋的阿布札比備戰。亞洲足協（AFC）早前公布，今屆賽事容許球隊徵召最多26人，不過港隊主帥安達臣最後只帶同25人出發，據報落選球員主要是因為受傷。而足總方面公布，港隊會先在元旦日在阿聯酋與中國隊閉門友賽，之後會再與塔吉克友賽，至下周五（1月5日）會前赴主辦國卡塔爾，並在當地再與沙特阿拉伯再進行多一場友賽。

港隊今午出發往阿聯酋為亞洲盃進行備戰。在港隊最後的25人名單中，傑志門將的保羅，東方守將梁冠聰及效力中超的梁諾恆兩兄弟同告落選，而理文徐宏傑及冠忠南區前鋒艾華都未獲徵召，當中主要是因為受傷。不過亞洲足協早前的公布，每支球隊可以徵召26人，故不排除在賽前會再作出增選的可能。