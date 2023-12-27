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體育
2023-12-27 17:00:00

亞洲盃｜港隊25人大軍出發備戰　元旦日將閉門鬥國足

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香港隊穿上西裝，出發阿聯酋準備出戰亞洲盃決賽周。(香港足總圖片)

香港隊穿上西裝，出發阿聯酋準備出戰亞洲盃決賽周。(香港足總圖片)

下月出戰亞洲盃決賽周的香港代表隊，今午（27日）已啟程出發到阿聯酋的阿布札比備戰。亞洲足協（AFC）早前公布，今屆賽事容許球隊徵召最多26人，不過港隊主帥安達臣最後只帶同25人出發，據報落選球員主要是因為受傷。而足總方面公布，港隊會先在元旦日在阿聯酋與中國隊閉門友賽，之後會再與塔吉克友賽，至下周五（1月5日）會前赴主辦國卡塔爾，並在當地再與沙特阿拉伯再進行多一場友賽。

港隊今午出發往阿聯酋為亞洲盃進行備戰。在港隊最後的25人名單中，傑志門將的保羅，東方守將梁冠聰及效力中超的梁諾恆兩兄弟同告落選，而理文徐宏傑及冠忠南區前鋒艾華都未獲徵召，當中主要是因為受傷。不過亞洲足協早前的公布，每支球隊可以徵召26人，故不排除在賽前會再作出增選的可能。

港隊會在未來一個星期先在阿布札比進行集訓，當中包括在元旦日及在下周四（1月4日）與中國及塔吉克友賽，到下周五正式轉到卡塔爾多哈為決賽周作最後準備，並會在1月10日再對沙特阿拉伯。而港隊決賽周首戰會在1月14日先對阿聯酋，然後20日對伊朗及23日對巴勒斯坦。

香港隊出發往阿聯酋備戰。(香港足總圖片)

香港隊出發往阿聯酋備戰。(香港足總圖片)

香港隊25人名單

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、史堤芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）

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