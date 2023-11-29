亞洲盃｜港隊41人初選名單　重召回流英國謝家強

香港代表隊將在明年1月出戰亞洲盃決賽周，足總在今日（29日）公布港隊會在下月開始在本地進行集訓，並徵召41名的初選球員，其中有多位新兵獲挑選入伍，而回流英國加盟當地第7級聯賽球會的謝家強，亦意外地獲得徵召。

港隊在上星期完成世界盃外圍賽的比賽之後，將要準備明年1月的亞洲盃決賽周。足總今日公布41名初選的大軍名單，並會在下月14至27日進行每日訓練，港隊亦會與傑志及香港U23進行兩場的練習賽。而其中效力中甲黑龍江冰城的賓紀文初次入選，至於東方的鐘樂安，在上次因為受傷而未能為港隊上陣後，今次再獲徵召。