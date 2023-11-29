亞洲盃｜港隊41人初選名單　重召回流英國謝家強

香港代表隊將在明年1月出戰亞洲盃決賽周，足總在今日（29日）公布港隊會在下月開始在本地進行集訓，並徵召41名的初選球員，其中有多位新兵獲挑選入伍，而回流英國加盟當地第7級聯賽球會的謝家強，亦意外地獲得徵召。
港隊在上星期完成世界盃外圍賽的比賽之後，將要準備明年1月的亞洲盃決賽周。足總今日公布41名初選的大軍名單，並會在下月14至27日進行每日訓練，港隊亦會與傑志及香港U23進行兩場的練習賽。而其中效力中甲黑龍江冰城的賓紀文初次入選，至於東方的鐘樂安，在上次因為受傷而未能為港隊上陣後，今次再獲徵召。
然而當中最受注目，還有曾效力過南華、大埔及傑志等本地球隊的謝家強。這位31歲守將在去年離開傑志後回流英國，之後一度加盟過第7級聯賽的海德聯，在今季初轉投同級的另一支球會拉德克里夫FC。拉德克里夫FC目前在第7級聯賽排榜首，謝家強在當地亦有上陣機會。另外由於國內聯賽已經完結，故多位在國內效力球員將需要藉這些訓練保持比賽狀態。
香港隊41人初選名單
守門員：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩（東方）、賓紀文（黑龍江冰城）、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（拉德克里夫FC）、亞歷斯祖（大埔）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、黃洋、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、孫銘謙、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓（理文）