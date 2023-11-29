熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk 國泰買1送1 叱咤2023 TVB 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-11-29 13:13:16

亞洲盃｜港隊41人初選名單　重召回流英國謝家強

分享：
謝家強返回英國加盟第7級聯賽球隊。(拉德克里夫FC圖片)

謝家強返回英國加盟第7級聯賽球隊。(拉德克里夫FC圖片)

香港代表隊將在明年1月出戰亞洲盃決賽周，足總在今日（29日）公布港隊會在下月開始在本地進行集訓，並徵召41名的初選球員，其中有多位新兵獲挑選入伍，而回流英國加盟當地第7級聯賽球會的謝家強，亦意外地獲得徵召。

港隊在上星期完成世界盃外圍賽的比賽之後，將要準備明年1月的亞洲盃決賽周。足總今日公布41名初選的大軍名單，並會在下月14至27日進行每日訓練，港隊亦會與傑志及香港U23進行兩場的練習賽。而其中效力中甲黑龍江冰城的賓紀文初次入選，至於東方的鐘樂安，在上次因為受傷而未能為港隊上陣後，今次再獲徵召。

然而當中最受注目，還有曾效力過南華、大埔及傑志等本地球隊的謝家強。這位31歲守將在去年離開傑志後回流英國，之後一度加盟過第7級聯賽的海德聯，在今季初轉投同級的另一支球會拉德克里夫FC。拉德克里夫FC目前在第7級聯賽排榜首，謝家強在當地亦有上陣機會。另外由於國內聯賽已經完結，故多位在國內效力球員將需要藉這些訓練保持比賽狀態。

香港隊41人初選名單

守門員：梁興傑（標準流浪）、葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩（東方）、賓紀文（黑龍江冰城）、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（拉德克里夫FC）、亞歷斯祖（大埔）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、黃洋、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、孫銘謙、黃皓雋（東方）、米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓（理文）

Ad Block

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受