亞洲盃｜阿聯酋少打一個遭巴勒斯坦迫和　港隊小組出線形勢變混亂（附比賽精華）

亞洲盃的C組賽事，上仗擊敗香港隊的阿聯酋，在次仗於領先下，因為有守將被逐之下，最終因為自己再擺烏龍，被巴勒斯坦迫和1:1，令這一組的出線形勢變得混亂，港隊今晚（19日）若能在強敵伊朗身上取分，就仍有機會在分組爭取首兩名的資格。

上仗憑着VAR之助擊敗港隊，阿聯酋今仗在23分鐘，由阿迪爾（Sultan Adil）接應隊友傳中，近門頂入領先。只不過比賽在38分鐘形勢出現大變，巴勒斯坦的前鋒達巴治（Oday Dabbagh）禁區被阿聯酋的艾咸馬迪（Khalifa Al Hammadi）拉跌，球證翻看VAR後不單判罰12碼，更紅牌直接驅逐艾咸馬迪。雖然巴勒斯坦的西林（Tamer Seyam）射失，不過比賽變成巴勒斯坦主導。