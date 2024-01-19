亞洲盃｜阿聯酋少打一個遭巴勒斯坦迫和　港隊小組出線形勢變混亂（附比賽精華）

亞洲盃的C組賽事，上仗擊敗香港隊的阿聯酋，在次仗於領先下，因為有守將被逐之下，最終因為自己再擺烏龍，被巴勒斯坦迫和1:1，令這一組的出線形勢變得混亂，港隊今晚（19日）若能在強敵伊朗身上取分，就仍有機會在分組爭取首兩名的資格。
上仗憑着VAR之助擊敗港隊，阿聯酋今仗在23分鐘，由阿迪爾（Sultan Adil）接應隊友傳中，近門頂入領先。只不過比賽在38分鐘形勢出現大變，巴勒斯坦的前鋒達巴治（Oday Dabbagh）禁區被阿聯酋的艾咸馬迪（Khalifa Al Hammadi）拉跌，球證翻看VAR後不單判罰12碼，更紅牌直接驅逐艾咸馬迪。雖然巴勒斯坦的西林（Tamer Seyam）射失，不過比賽變成巴勒斯坦主導。
上半場的補時8分鐘內，巴勒斯坦圍攻不果，不過換邊後很快就追和。拿斯亞（Bader Nasser）自己禁區內迎頂，卻頂入自己網窩，讓巴勒斯坦在50分鐘追平。之後兩隊都未有取得入球，巴勒斯坦成功取得1分。阿聯酋目前以1勝1和得4分排榜首，而巴勒斯坦亦有1分，而同組的伊朗與港隊在周末的凌晨對戰（HOY TV 77、76台 周末凌晨1時30分直播），港隊若然在伊朗身上搶分，伊朗與阿聯酋在最後一仗必要硬碰，而香港若能搶分，最後一仗能擊敗巴勒斯坦，即使未能取得前兩名，也極大機會獲得4支最佳第3名。而港隊若落敗，最後一仗就必定要擊敗巴勒斯坦才有出線機會。