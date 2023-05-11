亞洲盃︱香港分組賽面對伊朗阿聯酋　國足將鬥東道主卡塔爾

明年1月舉行的亞洲盃決賽周，將會在今晚（11日）舉行抽籤，其中香港隊在分組列入第4級別，在抽籤編入C組，同組對手有、阿聯酋及巴勒斯坦。

原定今年舉行的亞洲盃決賽周，因為中國以新冠疫情為由，放棄主辦權而改由卡塔爾接辦，並改在明年1月進行。賽事的分組今晚會在卡塔爾進行抽籤，而有關的比賽場地也會採用去年底世界盃的主場館。

港隊在分組因為世界排名而列為第4級種子的球隊，同級的還有印度、塔吉克、泰國、馬來西亞及印尼，因此香港將在分組不會面對這些隊伍。至於國足就列為第2級別，同級有伊拉克、阿聯酋、阿曼、烏茲別克以及約旦。至於第1級的種子球隊，包括東道主的卡塔爾，還有日本、伊朗、南韓、澳洲以及沙特阿拉伯6支去年參與世界盃的球隊。其餘第3組別是巴林、敘利亞、巴勒斯坦、越南、吉爾吉斯及黎巴嫩。