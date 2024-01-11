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體育
2024-01-11 11:13:51

亞洲盃｜香港最後友賽兩球負沙特　安達臣滿意球員戰意十足

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港隊與沙特阿拉伯進行最後的友賽。(香港足總圖片)

港隊與沙特阿拉伯進行最後的友賽。(香港足總圖片)

距離亞洲盃展開只餘數日，香港代表隊在卡塔爾與3屆冠軍沙特阿拉伯進行最後一場友賽，港隊在上半場先輸一個具爭議12碼，下半場末段再輸一球，終以0:2不敵對手，以1勝2和的友賽成績為決賽周的備戰落幕。港隊主帥安達臣就滿意球員在今場心理質素，相信港隊保持這種水準加上一點運氣，可以在首戰取得一些成績。

港隊最後一場的友賽，在卡塔爾進行。港隊今場由葉鴻輝把關，防線有李毅凱與周緣德扼守，加上陳晉一及茹子楠作二閘，中場陳俊樂、陳肇鈞及胡晉銘，加上前線艾華頓、祖連奴與安永佳合作攻堅。不過上半場港隊在21分鐘先輸一個12碼，被對手的加列比（Abdulrahman Ghareeb）操刀射入，而上半場香港落後一球。下半場港隊到86分鐘再失守，艾斯哥（Fawaz Al-Sqoor）為沙特攻入成2:0，港隊最終亦以這個比數落敗。

港隊守將茹子楠。(香港足總圖片) 港隊中場胡晉銘。(香港足總圖片) 港隊中場陳俊樂。(香港足總圖片) 港隊前鋒安永佳。(香港足總圖片) 港隊前鋒艾華頓。(香港足總圖片)

安帥：收窄與對手實力差距

港隊主帥安達臣就指，今場的比賽節奏快速，而港隊展示出高的質素，並能創造一些機會進攻。他指首個失球不確定是否12碼，因為港隊球員稱沒有與對方接觸。他指上半場港隊的中場創造到一些一半半的機會，而下半場首20分鐘也與對方接近。他指整場比賽港隊創造了一些半機會，但實際機會不多，然而他滿意球員的戰意，他希望球員能保持這種心態出戰之後的比賽。安帥又指，港隊在壓迫對手方面其實也做得不錯，相信利用這方面的表現，會製造些驚喜。

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對於港隊的備戰，安帥認為球隊的狀況已經不錯，可以在很長的時間維持高頻率的表現，與對手的距離確實在收窄，相信球員都感覺到。他表示港隊餘下的3日會進行恢復，希望可以為球員有新鮮的狀況應對分組的首場比賽。他指，港隊在對阿聯酋如果有點運氣幫助，還是可以做出成績。

香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖）
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