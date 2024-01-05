亞洲盃｜香港足球隊友賽塔吉克負1:2　今出發卡塔爾準備決賽周

備戰亞洲盃決賽周的香港隊，周四（4日）晚在阿聯酋與塔吉克進行友賽，結果港隊半場一度追平之下，下半場作出多個變動後，以1:2不敵對手，但主帥的安達臣對結果感到正面，又指球隊輸波比贏波來得重要，因為可以知道顯示球隊需要改善的地方。港隊今日（5日）就會轉到決賽周主辦國卡塔爾，下星期再與沙特阿拉伯友賽後，正式開始今屆賽事。
港隊在今仗作出了不少的變動，上半場被對手的索洛夫（Rustam Soirov）先開紀錄，但是艾華頓在33分鐘就為香港隊追平比數。下半場港隊先調離陳肇鈞及陳俊樂，並由余在言及安永佳入替。不過，在歐洲摩爾多瓦聯賽效力的森美伊夫（Shahrom Samiev）在51分鐘再為塔吉克建功，港隊之後再作出4人的變動，而原本安達臣指會落場的謝家強與另一位中堅勞烈斯都未有上陣。最終港隊以1:2不敵對手，完成在阿聯酋的備戰。
安帥指防線要改善
安達臣賽後就表示，對於賽果感到相當的正面，他指其實球隊在大多數時間都打得很好，很進取，往後應該要保持。他又指今場球隊作出了6至7人的變動，而部份球員的狀態仍未處於最佳，不過這些比賽就是要讓他們來提升狀態。他又提到球隊後防的兩個失球，讓對手來得太輕鬆，他讚守將的李毅凱已經盡力，而且防線仍有3至4人有傷，不過之後仍是要改善防線不要輕鬆被對手取得入球。對於今場比賽，安帥稱其實贏波不及輸波來得重要，因為這可以讓球隊知道不足的地方。
港隊今日轉到卡塔爾作最後的準備，並會在下星期對戰沙特阿拉伯，而今仗對手的塔吉克，在分組與中國隊同組。