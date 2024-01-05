亞洲盃｜香港足球隊友賽塔吉克負1:2　今出發卡塔爾準備決賽周

備戰亞洲盃決賽周的香港隊，周四（4日）晚在阿聯酋與塔吉克進行友賽，結果港隊半場一度追平之下，下半場作出多個變動後，以1:2不敵對手，但主帥的安達臣對結果感到正面，又指球隊輸波比贏波來得重要，因為可以知道顯示球隊需要改善的地方。港隊今日（5日）就會轉到決賽周主辦國卡塔爾，下星期再與沙特阿拉伯友賽後，正式開始今屆賽事。

港隊在今仗作出了不少的變動，上半場被對手的索洛夫（Rustam Soirov）先開紀錄，但是艾華頓在33分鐘就為香港隊追平比數。下半場港隊先調離陳肇鈞及陳俊樂，並由余在言及安永佳入替。不過，在歐洲摩爾多瓦聯賽效力的森美伊夫（Shahrom Samiev）在51分鐘再為塔吉克建功，港隊之後再作出4人的變動，而原本安達臣指會落場的謝家強與另一位中堅勞烈斯都未有上陣。最終港隊以1:2不敵對手，完成在阿聯酋的備戰。