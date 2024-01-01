亞洲盃｜香港足球隊閉門友賽反勝國足　中國隊下半場三人領紅

在阿聯酋為亞洲盃決賽周的香港隊，在元旦日與中國國家隊進行閉門友賽。港隊在潘沛軒下半場梅開二度之下，以2:1反勝中國。雖然香港足總賽前已表示不會發表比賽內容，但內地媒體就指，中國隊在比賽期間有至少3名職球員領紅牌。 備戰亞洲盃的港隊，賽前公布確定了最後的第26名球員，並徵召在英格蘭第7級聯賽效力的守將謝家強歸隊。而之後球隊在阿聯酋與國足進行閉門的友賽。賽前足總就表示不會公開比賽內容以及比賽影片，不過內地媒體仍有比賽的文字消息公布。

潘沛軒下半場上陣梅開二度 國足在上半場9分鐘就由譚龍攻入領先，半場中國隊領先1:0。然而下半場，港隊換入了潘沛軒，這位年青前鋒在51分鐘為球隊扳平。而且他在59分鐘更再下一城，為港隊取得反勝。 內地媒體人就在網上表示，國足在比賽中途已有3名球員被逐。當中包括王上源在潘沛軒追平後因為侮辱球證直接領紅，其後再有一名助教因過份投訴被逐，加上吳少聰又因為粗野攔截被紅牌罰離場。最後港隊是在11個打9個下，在阿聯酋的備戰中取得首場勝仗。國足是繼之前不敵阿曼後，再嘗敗績。