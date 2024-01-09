亞洲盃｜香港足球隊56年首戰決賽周　冀突破分組晉級

亞洲盃決賽周的賽事，將在本周五（12日）展開，而香港足球代表隊，將是56年來首次出戰決賽周。在賽前的練習賽中，港隊取得1勝1負的戰績，當中包括擊敗中國隊，而球隊的目標仍然是希望能在分組賽中取得突破。 港隊在今屆的決賽周，被編入C組，同組的對手有阿聯酋及伊朗兩支亞洲勁旅，還有巴勒斯坦這支中東代表。港隊球員在出發前就表示，目標是希望可以晉級淘汰賽。對於這個目標，對港隊來說並非遙不可及，原因是賽事24支隊伍分6組，除了分組前兩名外，還有4支第3名球隊可以晉級16強淘汰賽，故此港隊只要取得1場的勝仗，就已經有機會晉級。

今屆港隊的陣容在前線相當充裕，既有中甲射手的安永佳，還有在德國效力的米高，以及本地歸化的艾華頓、史堤芬彭利拿及祖連奴，還有後備殺手的潘沛軒。然而防線上傷兵甚多，當中包括艾里奧、勞烈斯等都仍有傷在身，能否及時復出仍然未明。 香港隊26人名單 守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）

後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（拉德克里夫FC）

中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、史堤芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）

巴勒斯坦靠比甲前鋒攻堅 港隊的3個對手當中，必然是巴勒斯坦實力較弱。這支處於戰亂地區的球隊，球員的戰意或會受到以巴戰事影響。而球隊與港隊其實都有相似，部份球員來自海外，主要是因為多年戰亂，不少巴勒斯坦人流散海外，當中包括在智利長大，曾為智利U20代表的守將沙達拿（Camilo Saldana），而門將的加度拉（Amr Kaddoura）也是在瑞典長大及受訓。至於對於港隊最大威脅的巴勒斯坦球員，可能是效力比利時查內爾的前鋒達巴治（Oday Dabbagh），這位25歲前鋒今季加盟比利時甲組以來，17次上陣有14次屬正選，並已攻入4球。

阿聯酋隊長對港隊曾帽子戲法 至於港隊首場的比賽，對手會是阿聯酋。香港隊對上一次在國際賽事對阿聯酋已是2013年的亞洲盃外圍賽，港隊分組兩循環都4球不敵對手。在今次的阿聯酋陣中，其中一次在大球場對香港完成帽子戲法的阿聯酋射手馬克賀治（Ali Mabkhout）仍在陣，這位射手雖然已屆33歲，但現在已是阿聯酋的隊長。而阿聯酋陣中還有兩位巴西的入籍球員卡奧（Caio Canedo）以及法比奧利馬（Fabio Lima）。