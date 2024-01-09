熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 齮齕人生 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-09 00:00:00

亞洲盃｜香港足球隊56年首戰決賽周　冀突破分組晉級

分享：
香港隊對塔吉克友賽陣容。(香港足總圖片)

香港隊對塔吉克友賽陣容。(香港足總圖片)

亞洲盃決賽周的賽事，將在本周五（12日）展開，而香港足球代表隊，將是56年來首次出戰決賽周。在賽前的練習賽中，港隊取得1勝1負的戰績，當中包括擊敗中國隊，而球隊的目標仍然是希望能在分組賽中取得突破。

港隊在今屆的決賽周，被編入C組，同組的對手有阿聯酋及伊朗兩支亞洲勁旅，還有巴勒斯坦這支中東代表。港隊球員在出發前就表示，目標是希望可以晉級淘汰賽。對於這個目標，對港隊來說並非遙不可及，原因是賽事24支隊伍分6組，除了分組前兩名外，還有4支第3名球隊可以晉級16強淘汰賽，故此港隊只要取得1場的勝仗，就已經有機會晉級。

孫銘謙的助攻能力是香港爭取入球的機會。(香港足總圖片) 陳俊樂是香港防線前的中場防守重心。(香港足總圖片) 陳肇鈞作為香港隊的年長球員，將要帶起隊中的年輕隊友。(香港足總圖片) 香港隊56年首次出戰亞洲盃決賽周。(香港足總圖片) 李毅凱近年成為香港隊防線重要成員。(香港足總圖片)

今屆港隊的陣容在前線相當充裕，既有中甲射手的安永佳，還有在德國效力的米高，以及本地歸化的艾華頓、史堤芬彭利拿及祖連奴，還有後備殺手的潘沛軒。然而防線上傷兵甚多，當中包括艾里奧、勞烈斯等都仍有傷在身，能否及時復出仍然未明。

香港隊26人名單

守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）、謝家強（拉德克里夫FC）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、史堤芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）

巴勒斯坦國腳達巴治目前在比利時甲組效力。(亞洲足協)

巴勒斯坦國腳達巴治目前在比利時甲組效力。(亞洲足協)

巴勒斯坦靠比甲前鋒攻堅

港隊的3個對手當中，必然是巴勒斯坦實力較弱。這支處於戰亂地區的球隊，球員的戰意或會受到以巴戰事影響。而球隊與港隊其實都有相似，部份球員來自海外，主要是因為多年戰亂，不少巴勒斯坦人流散海外，當中包括在智利長大，曾為智利U20代表的守將沙達拿（Camilo Saldana），而門將的加度拉（Amr Kaddoura）也是在瑞典長大及受訓。至於對於港隊最大威脅的巴勒斯坦球員，可能是效力比利時查內爾的前鋒達巴治（Oday Dabbagh），這位25歲前鋒今季加盟比利時甲組以來，17次上陣有14次屬正選，並已攻入4球。

阿聯酋隊長馬克賀治。(亞洲足協)

阿聯酋隊長馬克賀治。(亞洲足協)

阿聯酋隊長對港隊曾帽子戲法

至於港隊首場的比賽，對手會是阿聯酋。香港隊對上一次在國際賽事對阿聯酋已是2013年的亞洲盃外圍賽，港隊分組兩循環都4球不敵對手。在今次的阿聯酋陣中，其中一次在大球場對香港完成帽子戲法的阿聯酋射手馬克賀治（Ali Mabkhout）仍在陣，這位射手雖然已屆33歲，但現在已是阿聯酋的隊長。而阿聯酋陣中還有兩位巴西的入籍球員卡奧（Caio Canedo）以及法比奧利馬（Fabio Lima）。

Ad Block
伊朗國腳阿斯蒙。(羅馬官網)

伊朗國腳阿斯蒙。(羅馬官網)

亞洲「二哥」伊朗

亞洲排名第2的伊朗，絕對是香港隊分組的最強對手。港隊近年也多次面對伊朗，當中包括去年展開的世界盃外圍賽，港隊作客德克蘭一仗就曾輸0:4，然而在去年底的亞運會上，香港的U23代表卻爆冷將伊朗淘汰。伊朗隊雖然今屆賽事都是精銳盡出，徵召了多位海外效力的球員，如效力英超賓福特的沙文高度斯（Saman Ghoddos）、意甲羅馬的前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）、葡超波圖射手泰尼米（Mehdi Taremi）以及荷蘭飛燕諾的查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh），還有世界盃門將的比蘭華特（Alireza Beiranvand），不過有傳羅馬希望阿斯蒙延遲出戰國家隊，或未必會在對港隊的比賽上陣。

香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受