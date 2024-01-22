亞洲盃｜香港隊出線分析　最佳第三名形勢被動

亞洲盃今日（22日）開始進行分組最後一輪賽事，而這將關係到香港隊能否取得淘汰賽資格。由於賽事淘汰賽有16支球隊，故共有4支第3名可以晉身次圈，而香港要出線，首要條件當然是取勝，但其餘5組的結果，都關係香港的資格。
身處C組的香港隊，周二（23日）晚香港時間11時（HOY TV 77台直播），就會對巴勒斯坦，港隊只要取勝，就可以獲得分組的第3名。然而能否成為最佳的4支第3名之一，香港隊就要看其他組別。以下是假定香港獲勝後的第3名出線機會。
A組：中國不敵卡塔爾或黎巴嫩塔吉克賽和
在各組之中，這一組的變化最多。東道主卡塔爾肯定成為首名，但中國、黎巴嫩與塔吉克都只有1至2分。而中國若然輸給卡塔爾，將只有2分，但不一定出局，還要看黎巴嫩與塔吉克。若然黎巴嫩與塔吉克未分勝負，這組無論次名還是第3都只有2分，而第3名將肯定出局，同時也令香港佔優。不過若黎巴嫩或塔吉克分出勝負，將有一隊取得4分，故中國的分數會成為香港出線的影響，而中國賽和，得失球維持0，對香港稍為不利，因為香港需要贏巴勒斯坦3球才可以反過中國。
B組：印度向敘利亞搶分
B組的形勢對香港最有利是印度搶分成功，無論他們賽和還是取勝，對香港都很大可能是好消息。因為目前敘利亞只有1分，而印度是0分兼得失球負5。因此敘利亞贏不了印度，即使獲得第3名也不會及得上香港取得3分；而印度小勝1至2球，也肯定不會趕過香港。而烏茲別克已取得4分，他們對澳洲的結果都影響不了香港的出線資格。
D組：日本大勝印尼兼越南失分
這一組香港要望是日本大勝印尼，還有越南失分。伊拉克因為兩戰全勝，早已提早晉級，故他們會否放生越南就未明，不過越南得失球與香港一樣，但他們已取得2個入球，故即使他們與香港同樣得失球，還是有可能超越香港。不過若越南無法取得3分，印尼就會是香港的目標，因為雖然他們的得失球為負1，不過只要他們對日本輸2球或以上，得失球已經比香港為低，故此日本越贏得多，對香港越有好處。
E組：約旦大勝巴林
這一組香港隊只有一個期望，就是巴林被約旦大炒，讓香港的得失球可以超越巴林。因為在最後一輪的比賽，約旦會對巴林，而南韓會對馬來西亞，馬來西亞在兩連敗後，因為對賽成績不及巴林，肯定墊底出局，故他們即使擊敗南韓都無法成為小組第3，而巴林與約旦的對賽，約旦手執4分肯定力壓香港，故只有約旦大勝巴林才是香港隊的理想結局。
F組：阿曼對吉爾吉斯失分
這組最後一輪對香港來說也相當簡單，就是望吉爾吉斯賽和阿曼或小勝。因為泰國已手執4分，最後一輪對沙特阿拉伯只有大敗兼阿曼擊敗吉爾吉斯才有機會位置互換，但這絕不是對香港有利的結局，因為阿曼贏波將得4分，故此阿曼失分是港隊有利的結果，而吉爾吉斯的得失球是負4，比香港隊為差，故他們贏1球，也一定較港隊排名低。