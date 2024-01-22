亞洲盃｜香港隊出線分析　最佳第三名形勢被動

亞洲盃今日（22日）開始進行分組最後一輪賽事，而這將關係到香港隊能否取得淘汰賽資格。由於賽事淘汰賽有16支球隊，故共有4支第3名可以晉身次圈，而香港要出線，首要條件當然是取勝，但其餘5組的結果，都關係香港的資格。

身處C組的香港隊，周二（23日）晚香港時間11時（HOY TV 77台直播），就會對巴勒斯坦，港隊只要取勝，就可以獲得分組的第3名。然而能否成為最佳的4支第3名之一，香港隊就要看其他組別。以下是假定香港獲勝後的第3名出線機會。

A組：中國不敵卡塔爾或黎巴嫩塔吉克賽和

在各組之中，這一組的變化最多。東道主卡塔爾肯定成為首名，但中國、黎巴嫩與塔吉克都只有1至2分。而中國若然輸給卡塔爾，將只有2分，但不一定出局，還要看黎巴嫩與塔吉克。若然黎巴嫩與塔吉克未分勝負，這組無論次名還是第3都只有2分，而第3名將肯定出局，同時也令香港佔優。不過若黎巴嫩或塔吉克分出勝負，將有一隊取得4分，故中國的分數會成為香港出線的影響，而中國賽和，得失球維持0，對香港稍為不利，因為香港需要贏巴勒斯坦3球才可以反過中國。