亞洲盃｜香港隊分組最後一仗吞巴勒斯坦三粒　三戰全敗出局

香港隊在亞洲盃最後一輪的分組賽，在必須要贏的情況下，早段先失一球，以0:3不敵巴勒斯坦，最終3戰全敗而未能爭取最後出線資格。 最後一仗對巴勒斯坦，雙方都必須要贏波才有出線的機會，故此兩隊都不能死守。港隊今場作出了數個調動，當中已90次代表港隊的門將葉鴻輝由亞運門將的謝家榮代替，而過去兩場都後備的前鋒米高，今仗亦正選出場。

上下半場早段失守 港隊憑藉前場的壓迫，初段有較佳的優勢。然而無法取得真正的威脅之下，上半場12分鐘巴勒斯坦的反擊，巴勒斯坦外流比利時聯賽的達巴治（Oday Dabbagh），接應隊友右路的傳中頂入。港隊之後有中堅的勞烈斯與對手爭頂後手臂受傷而要換人。面對香港的迫搶，巴勒斯坦簡單直接的打法多次反擊換取到攻門，只是未能把握到，半場港隊落後1球。 換邊之後巴勒斯坦又一次快速的反擊，同樣是右路的傳中，今次由昆巴（Zeid Qunbar）在48分鐘接應頂入，港隊下半場早段落後至2球。落後2球雖然港隊仍希望搶攻，但防線曝露更多的弱點，巴勒斯坦60分鐘的反擊，雖然射門中楣彈出，不過達巴治仍能補中，香港落後至0:3。