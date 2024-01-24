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體育
2024-01-24 01:03:25

亞洲盃｜香港隊分組最後一仗吞巴勒斯坦三粒　三戰全敗出局

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港隊最後一仗見負，未能爭取出線機會。(路透社)

港隊最後一仗見負，未能爭取出線機會。(路透社)

香港隊在亞洲盃最後一輪的分組賽，在必須要贏的情況下，早段先失一球，以0:3不敵巴勒斯坦，最終3戰全敗而未能爭取最後出線資格。

最後一仗對巴勒斯坦，雙方都必須要贏波才有出線的機會，故此兩隊都不能死守。港隊今場作出了數個調動，當中已90次代表港隊的門將葉鴻輝由亞運門將的謝家榮代替，而過去兩場都後備的前鋒米高，今仗亦正選出場。

巴勒斯坦擊敗香港。(路透社) 巴勒斯坦球員在手臂展示「110」的標語。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社) 港隊最後一仗對巴勒斯坦。(路透社)

上下半場早段失守

港隊憑藉前場的壓迫，初段有較佳的優勢。然而無法取得真正的威脅之下，上半場12分鐘巴勒斯坦的反擊，巴勒斯坦外流比利時聯賽的達巴治（Oday Dabbagh），接應隊友右路的傳中頂入。港隊之後有中堅的勞烈斯與對手爭頂後手臂受傷而要換人。面對香港的迫搶，巴勒斯坦簡單直接的打法多次反擊換取到攻門，只是未能把握到，半場港隊落後1球。

換邊之後巴勒斯坦又一次快速的反擊，同樣是右路的傳中，今次由昆巴（Zeid Qunbar）在48分鐘接應頂入，港隊下半場早段落後至2球。落後2球雖然港隊仍希望搶攻，但防線曝露更多的弱點，巴勒斯坦60分鐘的反擊，雖然射門中楣彈出，不過達巴治仍能補中，香港落後至0:3。

艾華頓主射12碼宴客，未能為港隊追近。(路透社) 港隊在分組最後一戰不敵巴勒斯坦。(美聯社) 港隊在分組最後一戰不敵巴勒斯坦。(美聯社) 港隊在分組最後一戰不敵巴勒斯坦。(美聯社) 港隊在分組最後一戰不敵巴勒斯坦。(美聯社) 港隊在分組最後一戰不敵巴勒斯坦。(美聯社)

艾華頓射失12碼未能破蛋

巴勒斯坦之後仍然有繼續爭取攻勢，但未有再取得入球。直到補時階段，港隊的祖連奴禁區內傳中，省到對手的艾巴達（Mus'ab Al Battat）的手，球證翻看VAR後，判罰12碼。艾華頓操刀射中楣。港隊之後還有祖連奴罰球射中網側，最終香港以0:3不敵巴勒斯坦，3戰全敗被淘汰。

至於同組另一場比賽，伊朗以2:1擊敗阿聯酋。伊席以首名晉級16強，而阿聯酋就取得次名。巴勒斯坦就會以其中一支最佳成績第3名晉身16強。

香港球迷繼續在卡塔爾為港隊打氣。(路透社) 香港球迷繼續在卡塔爾為港隊打氣。(路透社) 香港球迷繼續在卡塔爾為港隊打氣。(路透社) 香港球迷繼續在卡塔爾為港隊打氣。(路透社)
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