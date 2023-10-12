亞洲盃｜香港隊分組最後一仗售罄　球場僅容納一萬人

亞洲足協在周二的晚上，開放了明年初舉行的亞洲盃門票銷售，其中香港隊對阿聯酋以及伊朗的兩場門票，雖然有3個票價選擇，但目前開放的都只有60卡塔爾利雅（約128.90港元）的級別以及25卡塔爾利雅的無障礙人士坐位。然而在最後一場對巴勒斯坦的門票，在周三（11日）晚上已標示為不銷售，估計是網上發售的門票已全數售罄。

亞洲足協（AFC）在周二（10日）才開放亞洲盃決賽周的門票銷售，不過港隊的最後一場分組賽門票，已經在網上停售，疑門票已被售罄。至於港隊今晚（12日）會先在世界盃外圍賽上陣，迎戰中亞地區的不丹。

港隊套票亦已經停售

在港隊的3場比賽，首兩場都是在卡塔爾的國家球場進行，坐位有多達4.7萬個，而對巴勒斯坦一仗，就安排在艾杜哈尼球場舉行，該球場在去年未有納入世界盃的球場，座位也僅得1萬個。在該球場舉行的7場的比賽，目前就只餘下2場仍然有門票作公開發售，其餘的5場，包括一場的16強淘汰賽就已經停止發售，而香港隊的分組套票亦因此暫時無法再購買。

不過在亞洲盃前，港隊今日仍有一場的世界盃外圍賽比賽進行。在主帥安達臣早前已呼籲希望能有2萬人入場。不過由於今次足總將門票定價為200港元，令一些球迷也有所卻步。而國際足協也在社交網頁上提到，亞洲及南美洲區的外圍賽展開，其中在製圖中更把巴西門將的艾利臣比加（Alisson Becker）及阿根廷球王美斯（Lionel Messi），與香港隊的安永佳擺放一起，令部份香港球迷很雀躍。不過其實除了香港之外，圖中亞洲區還有包括孟加拉、斯里蘭卡以及印尼的球員。