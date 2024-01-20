亞洲盃｜香港隊力戰一球僅負伊朗　分組最終戰巴勒斯坦爭出線（附比賽精華）

出戰亞洲盃決賽周的港隊，在香港時間周六（20日）凌晨迎戰分組最強的伊朗。不過港隊在半場與伊朗互有攻守下，半場僅輸1球，最後香港以0:1落敗，最後一仗對巴勒斯坦，只要贏波仍有出線淘汰賽的機會。 上仗因為VAR多次介入下，以1:3不敵阿聯酋，港隊今場稍作變動，後衛的李毅凱由勞烈斯代替，孫銘謙亦代替潘沛軒任正選。對手的伊朗今場收起了意甲羅馬的射手阿斯蒙（Sardar Azmoun），但沙文高度斯（Saman Ghoddos）、泰尼米（Mehdi Taremi）及查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）等歐洲主要聯賽效力的球員都有上陣。港隊與伊朗對上一次對賽是去年的世界盃外圍賽，港隊大敗0:4。

半場港隊多個入球機會 上半場的比賽，首先取得射門的是香港隊。伊朗前場被港隊迫甩下，安永佳禁區頂起腳被門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）接住。港隊的高壓打法，上半場令伊朗頻頻出現失誤，之後港隊還有艾華頓扭過對手門將的比蘭華特，但轉身抽射高出。伊朗雖然佔較多控球，不過到24分鐘才取得入球機會，加耶迪（Mehdi Ghayedi）禁區內冷靜地波射向遠柱死角，令伊朗領先1:0。 港隊之後其實仍有追平的機會，比蘭華特解圍省中隊友，皮球回彈自己龍門，他之後拍回場區，陳肇鈞僅僅未能射中目標。而伊朗之後亦有一次的攻門中柱，半場伊朗以1:0領前。

伊朗門將出迎手球未判罰 伊朗下半場放慢比賽的節奏，但是既沒讓伊朗取得更好的優勢，而港隊仍乘數次對手防線的失誤取得攻門，不過都沒能攻破比蘭華特的十指關。港隊之後換入史堤芬彭利拿、米高及黃威攻堅，末段更再增添潘沛軒及張熹延攻堅。彭利拿更一度換得比蘭華特出迎兼手球，不過球證未有發現。最後港隊維持以0:1不敵伊朗。 港隊分組雖然兩連敗，不過最後一場擊敗巴勒斯坦的話，目前仍有機會以4支最佳成績的第3名晉身16強。至於伊朗因為在分組取得兩勝，提前取得晉級資格。