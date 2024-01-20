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體育
2024-01-20 03:26:48

亞洲盃｜香港隊力戰一球僅負伊朗　分組最終戰巴勒斯坦爭出線（附比賽精華）

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香港隊在亞洲盃分組賽對伊朗。(路透社)

香港隊在亞洲盃分組賽對伊朗。(路透社)

出戰亞洲盃決賽周的港隊，在香港時間周六（20日）凌晨迎戰分組最強的伊朗。不過港隊在半場與伊朗互有攻守下，半場僅輸1球，最後香港以0:1落敗，最後一仗對巴勒斯坦，只要贏波仍有出線淘汰賽的機會。

上仗因為VAR多次介入下，以1:3不敵阿聯酋，港隊今場稍作變動，後衛的李毅凱由勞烈斯代替，孫銘謙亦代替潘沛軒任正選。對手的伊朗今場收起了意甲羅馬的射手阿斯蒙（Sardar Azmoun），但沙文高度斯（Saman Ghoddos）、泰尼米（Mehdi Taremi）及查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）等歐洲主要聯賽效力的球員都有上陣。港隊與伊朗對上一次對賽是去年的世界盃外圍賽，港隊大敗0:4。

香港隊分組賽對伊朗。(路透社) 安永佳開賽先為香港隊取得首次射門。(路透社) 港隊的艾華頓上半場扭過對手門將。(路透社) 港隊前鋒艾華頓扭過門將比蘭華特起腳高出。(路透社) 伊朗加耶迪為球隊先開紀錄。(路透社) 港隊半場被伊朗領先。(路透社) 比蘭華特拍出港隊的攻門。(路透社) 葉鴻輝撲出對手的頭槌攻門。(路透社) 港隊守將周緣德。(路透社)

半場港隊多個入球機會

上半場的比賽，首先取得射門的是香港隊。伊朗前場被港隊迫甩下，安永佳禁區頂起腳被門將比蘭華特（Alireza Beiranvand）接住。港隊的高壓打法，上半場令伊朗頻頻出現失誤，之後港隊還有艾華頓扭過對手門將的比蘭華特，但轉身抽射高出。伊朗雖然佔較多控球，不過到24分鐘才取得入球機會，加耶迪（Mehdi Ghayedi）禁區內冷靜地波射向遠柱死角，令伊朗領先1:0。

港隊之後其實仍有追平的機會，比蘭華特解圍省中隊友，皮球回彈自己龍門，他之後拍回場區，陳肇鈞僅僅未能射中目標。而伊朗之後亦有一次的攻門中柱，半場伊朗以1:0領前。

港隊中場陳肇鈞。(路透社) 伊朗安沙里法特未能頂到傳中球。(路透社) 伊朗門將比蘭華特出迎手球，但球證未發現。(路透社) 港隊末段全軍進攻。(路透社)

伊朗門將出迎手球未判罰

伊朗下半場放慢比賽的節奏，但是既沒讓伊朗取得更好的優勢，而港隊仍乘數次對手防線的失誤取得攻門，不過都沒能攻破比蘭華特的十指關。港隊之後換入史堤芬彭利拿、米高及黃威攻堅，末段更再增添潘沛軒及張熹延攻堅。彭利拿更一度換得比蘭華特出迎兼手球，不過球證未有發現。最後港隊維持以0:1不敵伊朗。

港隊分組雖然兩連敗，不過最後一場擊敗巴勒斯坦的話，目前仍有機會以4支最佳成績的第3名晉身16強。至於伊朗因為在分組取得兩勝，提前取得晉級資格。

港隊主帥安達臣。(亞洲足協圖片)

港隊主帥安達臣。(亞洲足協圖片)

安達臣：仍為港隊表現感自豪

港隊教練安達臣在賽後記者會上表示，與上仗賽後一樣，對港隊的表現感到自豪。他指港隊面對着亞洲頂級，世界排名比自己高很多，上次也輸過4球的對手，卻仍然可以壓迫、進攻以及高位迫搶對手，對港隊的表現非常自豪。他又指，滿意球隊在今場的表示，他指港隊其實有很好的機會，只是差點運氣未能入球。

被問到在短短3個月間，由輸0:4變成力戰僅負0:1，兩次港隊有何不同。安帥指，兩次的港隊有很大的差異，其中是港隊今次有較好的準備，以及之前有3至4個球員因為受傷或是家庭問題未能加入，而且上次球隊在失多球後開始失去信心，然而今次在技術以及壓迫上都比該仗來得好。

對於下場的對手，他指其實港隊與上仗對阿聯酋一樣表現不俗，如果上場能夠取勝，港隊可能已經出線。他又指巴勒斯坦確實也是一支強隊，在力量及體能都好，然而還是與阿聯酋或伊朗的質素不同，他有信心港隊打出這兩場的表現，可以擊敗對手。對於未來4日，安帥表示港隊會先有2日恢復，之後2日才正式備戰。

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數百香港球迷到卡塔爾為港隊打氣。(路透社) 數百香港球迷到卡塔爾為港隊打氣。(路透社)
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