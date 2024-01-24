亞洲盃｜香港隊吞巴勒斯坦三粒出局　中場鞠盈智宣布退出港隊（更新）

【最新】港隊中場的鞠盈智在賽後宣布退出代表隊。這位36歲中場雖然在今屆賽事未有上陣，不過他表示感覺已經圓滿，又指感謝球迷及港隊的支持。香港隊將分兩批回港，其中首批代表預計今晚9時半乘QR816航班抵港。
香港隊在亞洲盃最後一輪的分組賽，在必須要贏的情況下，早段先失一球，以0:3不敵巴勒斯坦，最終3戰全敗而未能爭取最後出線資格。
最後一仗對巴勒斯坦，雙方都必須要贏波才有出線的機會，故此兩隊都不能死守。港隊今場作出了數個調動，當中已90次代表港隊的門將葉鴻輝由亞運門將的謝家榮代替，而過去兩場都後備的前鋒米高，今仗亦正選出場。
上下半場早段失守
港隊憑藉前場的壓迫，初段有較佳的優勢。然而無法取得真正的威脅之下，上半場12分鐘巴勒斯坦的反擊，巴勒斯坦外流比利時聯賽的達巴治（Oday Dabbagh），接應隊友右路的傳中頂入。港隊之後有中堅的勞烈斯與對手爭頂後手臂受傷而要換人。面對香港的迫搶，巴勒斯坦簡單直接的打法多次反擊換取到攻門，只是未能把握到，半場港隊落後1球。
換邊之後巴勒斯坦又一次快速的反擊，同樣是右路的傳中，今次由昆巴（Zeid Qunbar）在48分鐘接應頂入，港隊下半場早段落後至2球。落後2球雖然港隊仍希望搶攻，但防線曝露更多的弱點，巴勒斯坦60分鐘的反擊，雖然射門中楣彈出，不過達巴治仍能補中，香港落後至0:3。
艾華頓射失12碼未能破蛋
巴勒斯坦之後仍然有繼續爭取攻勢，但未有再取得入球。直到補時階段，港隊的祖連奴禁區內傳中，省到對手的艾巴達（Mus'ab Al Battat）的手，球證翻看VAR後，判罰12碼。艾華頓操刀射中楣。港隊之後還有祖連奴罰球射中網側，最終香港以0:3不敵巴勒斯坦，3戰全敗被淘汰。
至於同組另一場比賽，伊朗以2:1擊敗阿聯酋。伊席以首名晉級16強，而阿聯酋就取得次名。巴勒斯坦就會以其中一支最佳成績第3名晉身16強。
安達臣：我們缺乏決心
在比賽之後，港隊主帥安達臣在賽後表示：「我們抱很大期望晉級16強。然而巴勒斯坦證明他們是更好的一隊。他們成功地利用右路的進攻取得入球，證明他們的實力。在沒有運氣之助，要反超他們是很困難。我們開賽其實不錯，展示出很進取，不幸是我們無法轉化我們的機會在完半場前追平。當巴勒斯坦下半場增添紀錄，這讓我們很難反勝。綜觀整個賽事，我們的表示縮窄與強隊之間的距離。香港仍需要努力在未來跨過這個差距。我們用盡力氣，推動球員展示他們最好的表示，然而這還未夠，可能是我們缺乏了10%至20%的決心。」
另外，中場的鞠盈智在回港前，於社交媒體上宣布退出港隊。這位效力冠忠南區的36歲中場指，雖然在港隊的經歷不算成功，但也未留遺憾。他指能夠在最後的生涯代表港隊參與亞洲盃，即使未有上陣也是非常幸運。他又指感謝球迷及球隊的支持，並為曾代表香港出戰而自豪。
亞洲足協同時亦在社交媒體，展示香港球迷在賽後繼續為球隊打氣的影片。而在賽後，港隊球員含淚向球迷謝幕。另外，香港足總透露港隊將分兩批回港，其中第一批代表在今日搭乘QR816航班，預計在晚上9時半抵達香港國際機場，而另一批隊員會到明日（25日）搭乘QR818航班回港。