亞洲盃｜香港隊更新決選名單　新入籍祖連奴與史堤芬彭利拿獲徵召（更新）

【12日更新】足總在周二（12日）再公布，在周二落實獲得特區護照的冠忠南區前鋒史堤芬彭利拿，獲補選入伍。35歲的彭利拿在今早才獲得特區護照。
香港足總周一（11日）公布，備戰下月舉行的亞洲盃決賽周的29名港隊決選名單。當中包括外流挪威的阿歷斯祖及回流英國的謝家強等，都未有列在最後名單，而剛剛宣布取得特區護照的巴西前鋒祖連奴，就獲得入選。
港隊會在周四（14日）開始進行集訓，當中會與傑志及香港U23進行兩場的練習賽，同時會每日進行一至兩課操練。在最新的29人名單中，標準流浪門將的梁興傑未有被列入名單，而在上星期宣布加盟瑞典第3級聯賽的阿歷斯祖亦不在名單。其他還有東方的守將鐘樂安及內地聯賽黑龍江冰城的賓紀文。而回流英國的謝家強雖然早前出現在41人名單，不過在決選亦已經被排除。
至於中場方面，傑志的老將黃洋未有獲徵召，理文的顏樂楓及深水埗的顏卓彬同樣落選。至於前鋒方面，標準流浪的劉智樂亦落選。不過剛剛上星期才宣有取得特聒護照的祖連奴就獲徵召。而在米高、安永佳、潘沛軒、祖連奴、艾華及艾華頓6名前鋒之下，艾華或成為之後被裁減的一員。
香港隊30人決選名單
守門員：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：李毅凱（標準流浪）、勞烈斯（大連人）、梁冠聰、孫銘謙（東方）、陳晉一、周緣德、艾里奧、羅梓駿（傑志）、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、張憙延、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（廣西平果哈嘹）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華、史堤芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）