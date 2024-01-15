亞洲盃｜香港隊56年首戰1:3不敵阿聯酋　球迷賽後狂奔追球隊大巴（更新）

闊別決賽周逾半世紀，港隊在周日（14日）晚再次出戰亞洲盃，迎戰上屆四強份子的阿聯酋。港隊上半場雖然有不少攻勢，只是後防一次的大意被判罰12碼，遭對手射入而落後。雖然港隊下半場迅速扳平，可以運氣仍不在香港一方，被對手補中一球後，再遭VAR罰12碼，最終港隊輸1:3。港隊主帥安達臣賽後就批評球證的決定，而港隊球迷賽後在當地歡送港隊離開球場。香港下一仗對手會是亞洲排名第2的伊朗。

賽前，效力港隊多年的中場黃洋宣布退出代表隊，但仍鼓勵隊友要努力，力求進步。在面對世界排名高香港80幾位的阿聯酋，港隊表現確實是不落下風。開賽不久已憑界外球的攻勢，由艾華頓取得首個攻門。這位巴西入籍射手之後又有一次的笠射僅僅高出。而中甲射手的安永佳，也有一次禁區頂的遠射僅僅斜出。 半場VAR判12碼落後 相反阿聯酋半場最有機會是另一巴西入籍兵的法比奧利馬（Fabio Lima），禁區頂遠射省中港隊球員，再由葉鴻輝一托中楣，港隊力保不失。但到31分鐘，港隊守將周緣德再阻擋對手的射門，皮球打中手，球證在VAR覆核後，判罰12碼之餘，再向周緣德出示黃牌。19歲的阿迪爾（Sultan Adil）為阿聯酋操刀射入，而阿聯酋半場也僅藉此領先。

下半場港隊很快就追平，陳肇鈞在49分鐘接應艾華頓傳中，門前把握到機會射入。可是一如港隊主帥安達臣賽前所言，港隊需要一點運氣。在52分鐘一次欠運氣的射門，阿聯酋的遠射先被葉鴻輝擋出，阿迪爾催前加腳，葉鴻輝再擋住，可是沙耶特蘇坦（Zayed Sultan）門前補上，令阿聯酋再領先2:1。 陳肇鈞攻入亞洲盃歷史第一千球 港隊之後有安永佳的頭槌被門將接住，但香港在末段先有機會再輸12碼，新加坡籍球證翻看VAR後，認為李毅凱踢跌對手不算犯規，球證未判12碼。阿聯酋末段藉港隊開始體力下降取得不少機會，只是後備的艾加辛尼（Yahya Al Ghassani）射斜。可是在補時的5分鐘，球證今場第3次覆核12碼，今次球證認為陳晉一侵犯艾加辛尼，又判罰12碼。艾加辛尼親自操刀，為阿聯酋拉開3:1。 港隊在補時的11分鐘，米高接應黃威傳送，對手解圍省中米高手臂，雖然米高射入，但被VAR推翻。最終港隊以1:3不敵阿聯酋。首戰表現不俗，但卻因為VAR而落敗。另外就陳肇鈞的入球，外國媒體就指這是亞洲盃決賽周史上的第1,000個入球，而亞洲盃的第1球，也是由香港隊在1956年時射入，入球球員是區志賢，該仗他梅開二度，不過港隊仍以2:3不敵以色列。