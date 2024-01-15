亞洲盃｜香港隊56年首戰1:3不敵阿聯酋　球迷賽後狂奔追球隊大巴（更新）

闊別決賽周逾半世紀，港隊在周日（14日）晚再次出戰亞洲盃，迎戰上屆四強份子的阿聯酋。港隊上半場雖然有不少攻勢，只是後防一次的大意被判罰12碼，遭對手射入而落後。雖然港隊下半場迅速扳平，可以運氣仍不在香港一方，被對手補中一球後，再遭VAR罰12碼，最終港隊輸1:3。港隊主帥安達臣賽後就批評球證的決定，而港隊球迷賽後在當地歡送港隊離開球場。香港下一仗對手會是亞洲排名第2的伊朗。
賽前，效力港隊多年的中場黃洋宣布退出代表隊，但仍鼓勵隊友要努力，力求進步。在面對世界排名高香港80幾位的阿聯酋，港隊表現確實是不落下風。開賽不久已憑界外球的攻勢，由艾華頓取得首個攻門。這位巴西入籍射手之後又有一次的笠射僅僅高出。而中甲射手的安永佳，也有一次禁區頂的遠射僅僅斜出。
半場VAR判12碼落後
相反阿聯酋半場最有機會是另一巴西入籍兵的法比奧利馬（Fabio Lima），禁區頂遠射省中港隊球員，再由葉鴻輝一托中楣，港隊力保不失。但到31分鐘，港隊守將周緣德再阻擋對手的射門，皮球打中手，球證在VAR覆核後，判罰12碼之餘，再向周緣德出示黃牌。19歲的阿迪爾（Sultan Adil）為阿聯酋操刀射入，而阿聯酋半場也僅藉此領先。
下半場港隊很快就追平，陳肇鈞在49分鐘接應艾華頓傳中，門前把握到機會射入。可是一如港隊主帥安達臣賽前所言，港隊需要一點運氣。在52分鐘一次欠運氣的射門，阿聯酋的遠射先被葉鴻輝擋出，阿迪爾催前加腳，葉鴻輝再擋住，可是沙耶特蘇坦（Zayed Sultan）門前補上，令阿聯酋再領先2:1。
陳肇鈞攻入亞洲盃歷史第一千球
港隊之後有安永佳的頭槌被門將接住，但香港在末段先有機會再輸12碼，新加坡籍球證翻看VAR後，認為李毅凱踢跌對手不算犯規，球證未判12碼。阿聯酋末段藉港隊開始體力下降取得不少機會，只是後備的艾加辛尼（Yahya Al Ghassani）射斜。可是在補時的5分鐘，球證今場第3次覆核12碼，今次球證認為陳晉一侵犯艾加辛尼，又判罰12碼。艾加辛尼親自操刀，為阿聯酋拉開3:1。
港隊在補時的11分鐘，米高接應黃威傳送，對手解圍省中米高手臂，雖然米高射入，但被VAR推翻。最終港隊以1:3不敵阿聯酋。首戰表現不俗，但卻因為VAR而落敗。另外就陳肇鈞的入球，外國媒體就指這是亞洲盃決賽周史上的第1,000個入球，而亞洲盃的第1球，也是由香港隊在1956年時射入，入球球員是區志賢，該仗他梅開二度，不過港隊仍以2:3不敵以色列。
賽後港隊主帥安達臣在接受訪問，他首先批評了球證的決定，他指：「我對我們的表現很自豪，因為今場我們打出很高能力、高壓迫性的比賽，我們創造了一些的可能。然而很多的『5050』的決定，都是對我們不利，這些12碼，在歐洲是不可能出現。」他再指出，對上半場的12碼是有點失望，對手的阿聯酋機會其實不多，而港隊還是有一些的小機會，對於周緣德的手球，安帥指那不是周故意用手阻擋，不理解球證的有關決定。
安達臣指港隊踏出重要一步
他又表示：「最初看到是東亞的球證，我還以為我們有1%的好運，不過最終原來不是。」他又指，港隊首兩場的比賽，要對阿聯酋及伊朗確實是很難打，但好像今仗有些好的表現，繼續進攻對手，是有機會創造驚喜。他指足球就是這樣，有時運氣在你的一方，有時不在，他指就即管看之後對伊朗的表現。然而他仍不滿球證的有關判決。另外他又指出，陳肇鈞是港隊一個有威脅的球員，而他也不是首次為香港隊入球。可是球隊之後未能再入一球了，他認為這是球隊仍需要學習，在未來繼續進步。
安帥又稱，今場是香港踏出的一大步，而對着如阿聯酋的球隊仍然繼續進攻。他指港隊當然仍然有自己的不足，需要進步，但他同時亦批評西亞的對手，太容易倒地搏犯規，這是在歐洲不會常見。至於陳肇鈞賽後亦被官方問到第1,000球，賽後接受本地體育媒體《體路》訪問中，他指取得扳平的入球之後，其實覺得球隊是有力取得1分甚至3分，可是因為一些的判決，令球隊未能達成，不過他指更重要是看到球隊的成長。
犯下「天條」的兩名港將亦接受《體路》訪問，當中周緣德指自己知道皮球觸手，但他解釋自己只為搶球，沒有意寺阻擋皮球，同時批評第二球是對手「插水」。另外他認為，球證今場的判決都是對港隊不利，很多時都是吹罰港隊。至於陳晉一就承認是自己的責任，他指自己確實還未能消化，但是希望可以學到這次教訓，下次再做好些。
球迷跑逾一公里為向隊巴揮手
另外，在賽後百多個香港球迷走到距離球場約一公里外的地方迎接港隊的大巴，並向球員揮手。據本地球迷報道專頁的「OneTwo.hk」透露，港隊的職員向一些球迷分享了位置後，大批球迷就跟隨到球場外的一個路旁守候港隊，而職員亦留意着球迷的位置，讓球迷最後確實地與港隊在車內外交流。他們又指，今次球隊團隊之中，有些球迷僅僅就只為看港隊的首場比賽而來，逗留不過一日時間回港，而據報在之後兩場比賽亦會有更多球迷前赴卡塔爾。