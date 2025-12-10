人權組織要求國際足協調查　指恩芬天奴向特朗普頒和平獎違規

國際足協（FIFA）在上星期五（5日）的世界盃分組賽抽籤儀式前，向美國總統特朗普（Donald Trump）頒發唯一一次的國際足協和平獎獎項引起爭議，有人權組織去信FIFA要求道德委員會調查會長恩芬天奴（Gianni Infantino），指控他多次違反FIFA的政治中立原則。
特朗普在上星期的世界盃抽籤擔任嘉賓之餘，也獲得FIFA頒發首個的和平獎獎項，事件引發大量爭議。人權組織FairSquare表示，已去信FIFA作出投訴，指控恩芬天奴4次違反FIFA的中立原則。組織表示：「向在任的政治領導人物頒發這種獎項，本身就明顯違反了FIFA的中立角色。國際足協的會長無權單方面決定組織的使命、策略方向、政策及價值觀。」
在上星期的儀式上，恩芬天奴除了向特朗普送上一個大型金獎座、一個獎牌及證書之外，他更在發言表示：「這是我們需要的國家領袖提供的」以及「總統先生，你永遠會獲得我的支持」。在10月，他也在社交平台上稱特朗普「絕對值得」諾貝爾和平獎。FairSquare聲明批評：「更廣泛地說，這關乎FIFA荒謬的管理架構，讓恩芬天奴公然藐視組織的規則，並做出危險，又直接違反世界上最受歡迎運動利益的行為。」