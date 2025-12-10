人權組織要求國際足協調查　指恩芬天奴向特朗普頒和平獎違規

國際足協（FIFA）在上星期五（5日）的世界盃分組賽抽籤儀式前，向美國總統特朗普（Donald Trump）頒發唯一一次的國際足協和平獎獎項引起爭議，有人權組織去信FIFA要求道德委員會調查會長恩芬天奴（Gianni Infantino），指控他多次違反FIFA的政治中立原則。

特朗普在上星期的世界盃抽籤擔任嘉賓之餘，也獲得FIFA頒發首個的和平獎獎項，事件引發大量爭議。人權組織FairSquare表示，已去信FIFA作出投訴，指控恩芬天奴4次違反FIFA的中立原則。組織表示：「向在任的政治領導人物頒發這種獎項，本身就明顯違反了FIFA的中立角色。國際足協的會長無權單方面決定組織的使命、策略方向、政策及價值觀。」