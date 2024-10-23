人氣動漫「Kuromi」及「高智能方程式」主題賽車強勢出戰11月澳門格蘭披治大賽

Tarmac Works 與 Uno Racing Team 宣佈再度攜手合作，推出全新主題賽車企劃！這次分別聯乘兩大日本人氣動漫品牌—Sanrio 旗下的「Kuromi」及經典賽車動畫《高智能方程式》，帶來矚目賽車車身設計，兩款主題賽車將強勢出戰 11 月舉行的第 71 屆澳門格蘭披治大賽。
Tarmac Works 作為汽車模型界的先驅，長期致力於製作高仿真汽車模型並推廣汽車文化。今年是 Tarmac Works 與 Uno Racing Team 第三年合作，雙方將繼續攜手推動賽車文化。
澳門格蘭披治大賽車詳情
賽事名稱：澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃
日期：2024年11月14日至17日
地點：澳門東望洋賽道，全長6.2公里，以多彎、狹窄等因素著名
參賽車輛：Audi R8 LMS GT3 evo II
參賽陣容：
10號賽車由香港車手 Adderly Fong 方駿宇 駕駛
30號賽車由中國車手 James Yu 余快 駕駛
Uno Racing Team 成立於2021年，致力於為GT賽事及相關活動提供專業服務。這次將派出兩台 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車參與第71屆澳門格蘭披治大賽車。
車手介紹
Adderly Fong 方駿宇：
34歲，香港著名職業車手，曾代表 Sauber F1 車隊參與 F1 練習賽及青年車手測試，是香港首位及至今唯一獲得 FIA 超級駕駛執照的 F1 實習車手。今年將駕駛 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車出戰澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃。
James Yu 余快：
23歲，中國青年車手，出道於日本卡丁車賽場，曾在 FMCS 青年冠軍方程式系列賽與亞洲 F3 錦標賽中取得不俗戰績。今年將駕駛 Cyber Formula 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車首次踏足澳門格蘭披治大賽車的東望洋賽道。
James Yu 余快：
23歲，中國青年車手，出道於日本卡丁車賽場，曾在 FMCS 青年冠軍方程式系列賽與亞洲 F3 錦標賽中取得不俗戰績。今年將駕駛 Cyber Formula 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車首次踏足澳門格蘭披治大賽車的東望洋賽道。