人氣動漫「Kuromi」及「高智能方程式」主題賽車強勢出戰11月澳門格蘭披治大賽

Tarmac Works 與 Uno Racing Team 宣佈再度攜手合作，推出全新主題賽車企劃！這次分別聯乘兩大日本人氣動漫品牌—Sanrio 旗下的「Kuromi」及經典賽車動畫《高智能方程式》，帶來矚目賽車車身設計，兩款主題賽車將強勢出戰 11 月舉行的第 71 屆澳門格蘭披治大賽。

賽事名稱： 澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃 日期：2024年11月14日至17日 地點：澳門東望洋賽道，全長6.2公里，以多彎、狹窄等因素著名 參賽車輛：Audi R8 LMS GT3 evo II 參賽陣容： 10號賽車由香港車手 Adderly Fong 方駿宇 駕駛 30號賽車由中國車手 James Yu 余快 駕駛

Tarmac Works 作為汽車模型界的先驅，長期致力於製作高仿真汽車模型並推廣汽車文化。今年是 Tarmac Works 與 Uno Racing Team 第三年合作，雙方將繼續攜手推動賽車文化。

車手介紹

Adderly Fong 方駿宇：

34歲，香港著名職業車手，曾代表 Sauber F1 車隊參與 F1 練習賽及青年車手測試，是香港首位及至今唯一獲得 FIA 超級駕駛執照的 F1 實習車手。今年將駕駛 10號 Kuromi 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車出戰澳門GT盃 – 國際汽聯GT世界盃。

James Yu 余快：

23歲，中國青年車手，出道於日本卡丁車賽場，曾在 FMCS 青年冠軍方程式系列賽與亞洲 F3 錦標賽中取得不俗戰績。今年將駕駛 Cyber Formula 塗裝的 Audi R8 LMS GT3 evo II 戰車首次踏足澳門格蘭披治大賽車的東望洋賽道。

