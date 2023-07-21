今日有咩波｜世盃首戰遇「新丁」海地女足 英格蘭女足強勢博大炒

「三獅女兵團」雖然賽前就獎金問題，跟該國足總未能達成協議；但代替因傷落選的莉亞威廉臣(Leah Williamson)，頂上隊長一職的守將米莉布歷治(Millie Bright)代全隊發表聲明，表示將先專注賽事，爭議放一旁，全隊士氣仍然高昂。

三獅發威，誓挫新丁！去年歐國盃盟主英格蘭女足，明天香港時間下午在澳洲布里斯班的女子世界盃決賽周分組賽D組，先遇被視為同組最弱的海地女足，有力大炒壯爭霸聲威。(球賽編號FB8008，7月21日17:30開賽)

英格蘭女足去年歐國盃封后

球隊近年大賽表現交到功課，近兩屆世盃起碼打入四強，最高成就當然是去年在女子歐國盃決賽，戰至加時打敗德國女足封后。歐國盃功勳主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)，今次點兵出戰世盃，不少功臣仍在陣中；雖然球隊近3戰罕有火力大減，包括法定時間和巴西1比1、之後0比2負澳洲及月初熱身賽0比0和葡萄牙。

不過隊內3位「9號位」猛將，任主帥選擇，包括去年夏天的正選艾倫韋特(Ellen White)、應屆英格蘭女子超級聯賽(WSL)神射手戴莉(Rachel Daly)及剛由曼聯轉會阿仙奴的盧素(Alessia Russo)，3人上屆合力攻入接近50球；今場遇上世界排名53位的「世盃新丁」海地女足，必肆意發炮，以一洗近仗攻力啞火的悶氣，足智彩開出讓球主客和[-4]，仍可捧主勝。

計32支參賽隊伍，世界排名倒數尾四的海地女足，藉附加賽打敗塞內加爾及智利，歷史性首闖決賽周；球隊大部分成員在法國次級聯賽搵食，大賽經驗極少，近4戰所遇對手不強，也要全敗共失11球，大賽首戰即遇歐洲強隊，輸少當贏。今場可先留意身高只有5尺3吋、剛在月初由蘭斯轉會里昂的中場新星杜莫妮(Melchie Dumornay)，她就是打敗智利時包辦2球的晉級大功臣。