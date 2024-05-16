今日有咩波｜列斯聯 修咸頓爭升英超有暗湧

今、明兩晚，英冠將會分別進行升班附加賽4強次回合大戰，2支上季才降班的列斯聯與修咸頓，各自回師主場再鬥諾域治與西布朗。其中向來火力全開的列斯聯，季尾表現嚴重下滑，主場出擊亦毫無優勢；今晚遇上韌力十足的諾域治，不值熱捧！(球賽編號FB6420，5月17日03:00開賽)
3月中曾排榜首的列斯聯，本來大有機會相隔一季，即時重返英超；奈何球隊季尾失準，最後7戰只得5分，射手班福特(Patrick Bamford)與後防核心史德克(Pascal Struijk)接連受傷，快馬丹尼爾占士(Daniel James)最近才傷愈是問題所在；結果終被葉士域治過頭，搶走直升入場券，而跌至第3的列斯聯要轉戰季後升班附加賽。
該隊4強首回合作客跟第6位的諾域治交手，合共只曾出現3次中目標射門，雙方踢來相當謹慎；今場主客對調，列斯聯雖有艾蘭路球場作靠山，不過最近3戰主場僅取1和2負入1球的劣績；遇上近7仗只嘗一敗的諾域治，法定時間未必能夠解決對手，打入5月26日的附加賽決賽。
修咸頓攻力受挫
至於明晚上演修咸頓主場對西布朗。修咸頓上月尾經歷聯賽3連敗，最終只排第4，跟列斯聯同病相憐，僅取得一張升班附加賽入場券。球隊本來鋒力強大，奈何下半季狀態大勇的前鋒查阿當斯(Che Adams)，以及進攻中場史超活岩士唐(Stuart Armstrong)先後受傷，導致禁區殺手阿當岩士唐(Adam Armstrong)孤掌難鳴。
該隊首回合出訪排第5的西布朗，雙方合共只曾出現5次中目標射門，演出同樣乏善足陳，最終0比0悶和收場。射手查阿當斯明晚或有機會負傷上陣，但狀態肯定未十足。何況，西布朗近績硬淨之餘，門將阿歷斯彭馬(Alex Palmer)與列斯聯的梅斯利拿(Illan Meslier)一樣，全季以19次不失球，成為今屆英冠最佳門將；今場南下硬撼修咸頓，客軍同樣有力坐和望贏(5月18日03:00開賽)
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