今日有咩波｜列斯聯 修咸頓爭升英超有暗湧

今、明兩晚，英冠將會分別進行升班附加賽4強次回合大戰，2支上季才降班的列斯聯與修咸頓，各自回師主場再鬥諾域治與西布朗。其中向來火力全開的列斯聯，季尾表現嚴重下滑，主場出擊亦毫無優勢；今晚遇上韌力十足的諾域治，不值熱捧！(球賽編號FB6420，5月17日03:00開賽)

3月中曾排榜首的列斯聯，本來大有機會相隔一季，即時重返英超；奈何球隊季尾失準，最後7戰只得5分，射手班福特(Patrick Bamford)與後防核心史德克(Pascal Struijk)接連受傷，快馬丹尼爾占士(Daniel James)最近才傷愈是問題所在；結果終被葉士域治過頭，搶走直升入場券，而跌至第3的列斯聯要轉戰季後升班附加賽。