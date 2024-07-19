今日有咩波｜反彈贏波照炒基維爾 橫濱水手立立亂難敵「一哥」

日職老牌勁旅橫濱水手早前宣布辭退主帥基維爾，原因是球隊戰績未達預期，進攻足球戰術欠佳；但其實水手上仗聯賽終見反彈，如今卻出現內部變化，勢令隊員感到進退失據，明天更要作客挑戰聯賽「一哥」町田澤維亞，水手有難了！(球賽編號FB8066，7月20日17:00開賽)

橫濱水手上季聯賽取得亞席，今季換上澳洲名將基維爾執教，在亞冠盃仍能保住勁勢，最終取得亞軍；但球隊聯賽戰績差劣，接戰23輪只得29分，排名12，比榜首町田澤維亞少20分。球隊上仗反彈大勝鹿島鹿角4比1的賽前，已知會基維爾將被炒，球會社長中山昭宏解釋，因不滿球隊戰績，以致進攻體系發揮差，尤其在亞冠盃決賽，因此逼於無奈要易帥。