今日有咩波｜反彈贏波照炒基維爾 橫濱水手立立亂難敵「一哥」

日職老牌勁旅橫濱水手早前宣布辭退主帥基維爾，原因是球隊戰績未達預期，進攻足球戰術欠佳；但其實水手上仗聯賽終見反彈，如今卻出現內部變化，勢令隊員感到進退失據，明天更要作客挑戰聯賽「一哥」町田澤維亞，水手有難了！(球賽編號FB8066，7月20日17:00開賽)
橫濱水手上季聯賽取得亞席，今季換上澳洲名將基維爾執教，在亞冠盃仍能保住勁勢，最終取得亞軍；但球隊聯賽戰績差劣，接戰23輪只得29分，排名12，比榜首町田澤維亞少20分。球隊上仗反彈大勝鹿島鹿角4比1的賽前，已知會基維爾將被炒，球會社長中山昭宏解釋，因不滿球隊戰績，以致進攻體系發揮差，尤其在亞冠盃決賽，因此逼於無奈要易帥。
基維爾剛離隊 助教暫代
在辭退基維爾後，澳洲出生的助教約翰克捷臣將任臨時主帥；這位前馬爾他國腳現年44歲，過去未有頂級球隊執教經驗，相信只是「頂檔」。球隊日前由中東球會簽入多哥前鋒尚哥拉迪，此子之前外借效力烏克蘭索爾亞，未有入球，今場即使趕及登場也難有期望。
町田澤維亞攻力不弱
主隊町田澤維亞正挑戰升班首季即封王的神奇之旅，目前以23戰49分排榜首，帶離次席的大阪飛腳5分。球隊近期聯賽3連勝，包括以3比1打敗飛腳，足證實力。事實上，町田的攻守平均，僅失17球更是聯賽最佳之一。更好消息是，該隊剛從湘南比馬借用日本國腳級後衛杉岡大暉，將為由名將昌子源統領的防線提供更多助力。鋒線方面，近仗失落正選的南韓國腳前鋒吳世訓，今場有望從澳洲前鋒杜基腳下搶回正選，由他與藤尾翔太組成的鋒線，威力亦足，明天不難撕破水手防線，延續之前兩次交手全勝的紀錄。