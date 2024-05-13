今日有咩波｜巴塞中路欠穩 迎皇蘇演入球騷

周一西甲獨腳戲演大戰，勁旅巴塞隆拿主場火併實力分子皇家蘇斯達。巴塞力爭亞軍，皇蘇則為保前6進軍下屆歐洲賽努力；其中巴塞近期防守漏洞多，撞正皇蘇有一定火力，今場足智彩「入球大細」開出[2.5/3]球，大盤值得一捧。 (球賽編號FB6230，5月14日03:00開賽)
巴塞近期超新星後衛古巴斯(Pau Cubarsi)表現受外界讚賞，這位17歲小將更已首肯續約至2027年，令人鼓舞；但古巴斯與朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)合組的中堅組合，近期表現只算普通，球隊各項賽事近4場勁失13球，包括在歐聯主場被巴黎聖日耳門大炒，狀態反覆不定，成熱門一方有一定戒心。
主帥沙維(Xavi)早前轉軚同意下季留隊，球隊戰績反而滑落，上輪作客以2比4不敵基羅納後，分數上已被後者反超前，班霸要顧全面子，返回地頭必去盡求勝，繼續有前冇後踢法。
皇蘇近4場聯賽僅嘗一敗
皇蘇本輪前排第6，仍有望取得下屆歐協聯資格，但卻被排名貼近的貝迪斯緊纏。皇蘇近況尚可，上仗2比0擊敗拉斯彭馬斯，近4場聯賽僅嘗一敗；但為保歐戰資格，繼續要打醒精神，可幸該隊今場賽前收到好消息，主力如咸馬利查奧爾(Hamari Traore)及艾恩蒙路斯(Aihen Munoz)都可傷愈候命，中場重心久保建英亦有望回歸正選；加上近期客績硬淨，入球不缺，力足跟巴塞對攻演入球大戰。(相關連結：香港賽馬會網頁)