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體育
2024-05-31 04:30:55
日報

今日有咩波｜日職一哥町田澤維亞 劏「鵝」無難度

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今日有咩波｜日職一哥町田澤維亞 劏「鵝」無難度

日職神奇球隊町田澤維亞今年以升班馬身分，開季至今接戰16輪後，仍然高踞榜首；由前高中老師黑田剛帶領的大軍，以穩守長傳的踢法打出一片天，明日主戰鬥下游分子新潟天鵝，無論氣勢與實力都大佔上風，今場主W穩開。 (球賽編號FB6926，6月1日14:00開賽)

以去年日乙冠軍身分升上日職的町田澤維亞，開季即展現強勢，但神奇是現時接近首循環尾聲，仍居於榜首；16輪過後，3分領先第2位的鹿島鹿角，更以6分拋甩第3位、衛冕的神戶勝利船。聯賽攻入27球暫是日職並列最佳，失12球是日職次佳，54歲的主帥黑田剛上季季前才離開著名的青森山田高中，轉戰職業；其清晰高效的足球理念，卻贏盡讚賞，今季來投成為隊長的前日本國腳中堅昌子源，對主帥讚不絕口；而剛入選日本國家隊的門將谷晃生，更對黑田剛的防守體系高度認同及拜服。

町田澤維亞近期在日職錄得3連勝，先後擊敗了勁旅大阪櫻花、東京綠茵與浦和紅鑽，球員信心十足；即使包括谷晃生、南韓國腳前鋒吳世勳及澳洲國腳杜基(Mitchell Duke)都因要準備踢稍後的國際賽，今場缺陣，但球隊鋒線仍有把握力強的藤尾翔太支撐，今戰回師地頭不難寫下日職4連勝，繼續領導群雄。

新潟天鵝今季不進則退

對手天鵝上季回升日職取得第10名，但今季表現倒退，目前排名16。球隊踢法傾向控球在腳，但效率不足甚為迂迴；相對主隊的長傳急攻直接踢法，明顯輸蝕。天鵝計近5場聯賽1勝4負，狀態甚差；單計客場聯賽又是近4戰3敗，今場要挑戰「神奇一哥」，肯定未夠班。相關連結：香港賽馬會網頁

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