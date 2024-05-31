今日有咩波｜日職一哥町田澤維亞 劏「鵝」無難度

日職神奇球隊町田澤維亞今年以升班馬身分，開季至今接戰16輪後，仍然高踞榜首；由前高中老師黑田剛帶領的大軍，以穩守長傳的踢法打出一片天，明日主戰鬥下游分子新潟天鵝，無論氣勢與實力都大佔上風，今場主W穩開。 (球賽編號FB6926，6月1日14:00開賽)

以去年日乙冠軍身分升上日職的町田澤維亞，開季即展現強勢，但神奇是現時接近首循環尾聲，仍居於榜首；16輪過後，3分領先第2位的鹿島鹿角，更以6分拋甩第3位、衛冕的神戶勝利船。聯賽攻入27球暫是日職並列最佳，失12球是日職次佳，54歲的主帥黑田剛上季季前才離開著名的青森山田高中，轉戰職業；其清晰高效的足球理念，卻贏盡讚賞，今季來投成為隊長的前日本國腳中堅昌子源，對主帥讚不絕口；而剛入選日本國家隊的門將谷晃生，更對黑田剛的防守體系高度認同及拜服。