今日有咩波｜曼城連輸3屆 社區盾撐紅魔

英超季前最重要熱身賽——社區盾，將於明晚由曼市雙雄擔綱(球賽編號FB8751，8月10日22:00開賽)。「藍月」曼城實力強大，不用懷疑，但偏偏這個社區盾常客，卻已連輸3屆；相反由主帥滕哈格(Erik ten Hag)帶領的「紅魔」曼聯，在兩個多月前曾在溫布萊舉行的英足盃決賽爆冷打敗曼城，季前展現新氣景，今場有力再勝。

傳統由應屆英超冠軍鬥英足盃冠軍的社區盾，近屆卻不利英超盟主攞頭威；計過去5屆社區盾，英超冠軍90分鐘法定時間只錄得3和2負，當中「主角」曼城對上3屆全敗，最後一次捧盾要數到2019年，當時亦只是1比1和利物浦，靠射贏12碼封王。