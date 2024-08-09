今日有咩波｜曼城連輸3屆 社區盾撐紅魔

英超季前最重要熱身賽——社區盾，將於明晚由曼市雙雄擔綱(球賽編號FB8751，8月10日22:00開賽)。「藍月」曼城實力強大，不用懷疑，但偏偏這個社區盾常客，卻已連輸3屆；相反由主帥滕哈格(Erik ten Hag)帶領的「紅魔」曼聯，在兩個多月前曾在溫布萊舉行的英足盃決賽爆冷打敗曼城，季前展現新氣景，今場有力再勝。
傳統由應屆英超冠軍鬥英足盃冠軍的社區盾，近屆卻不利英超盟主攞頭威；計過去5屆社區盾，英超冠軍90分鐘法定時間只錄得3和2負，當中「主角」曼城對上3屆全敗，最後一次捧盾要數到2019年，當時亦只是1比1和利物浦，靠射贏12碼封王。
計備戰，曼市雙雄今夏俱主要在美國踢巡迴賽，其中藍月先後敗予些路迪、AC米蘭及和巴塞隆拿後，要去到上仗才由射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)下半場早段已連中三元，以4比2打敗車路士響勝門。返回英國後，中場主力奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、中堅魯賓戴亞斯(Ruben Dias)及翼鋒謝利美杜古(Jeremy Doku)等才陸續歸隊，而暫時唯一新簽的巴西年輕翼鋒沙維奧(Savinho)已向新東家報到，但球隊今場部分主力狀態成疑，對上4場球會賽入5球的夏蘭特，若又被紅魔守將成功箝制，藍月爭勝將有困難。
約路海倫同告受創
紅魔上屆食尾糊爆冷贏曼城捧英足盃，「坦克」滕哈格繼續獲新班主支持領軍下，決心圖強，從荷蘭聘得前球會傳奇射手雲尼斯達羅(Rudd van Nistelrooy)為助教，並重金簽入法國新星守將約路(LenyYoro)及荷蘭前鋒約舒亞舒克斯(Joshua Zirkeee)。不過，約路之前賽於熱身賽鬥阿仙奴受重創，接受手術後要休息起碼3個月，中鋒海倫(Rasmus Hojlund)亦在同一仗受傷，要休息數星期，打擊不小。
紅魔可再於溫布萊挫藍月
紅魔今夏備戰較藍月積極，雖然成績一般，但出場陣容每每頗具誠意，今場滕哈格又會食髓知味，由借用回歸的查頓辛祖(Jadon Sancho)、新人阿曼特迪亞路(Amad Diallo)，配合拉舒福特(Marcus Rashford)打穩守突擊。滕哈格在紅魔領軍兩季，已先後在前屆英聯盃及上屆英足盃於「福地」溫布萊捧盃，今場說不定可以完成「三連勝」兼再打敗藍月。