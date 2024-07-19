今日有咩波｜曼聯半力冇態有危機 客戰蘇格蘭鬥格流

志切重返英超爭標行列的曼聯，明晚將會造訪蘇格蘭，在愛丁堡的梅利菲特球場與蘇超勁旅格拉斯哥流浪「拍跳」。「紅魔」之前在首場熱身賽，作客挪威以0比1飲恨洛辛堡腳下，大軍當時只得數名一隊成員落場；今場亦不會派強陣應戰，要殺敗準備工夫較佳的格流，恐怕有心無力(7月20日23:00開賽)。
曼聯戰畢今場友賽，之後便會拉隊啟程赴美國，進行下一階段的季前訓練，屆時備戰會更認真，以催谷眾將狀態。事實上，「紅魔」早前對洛辛堡之戰，只得拉舒福特、卡斯米路、雲比沙卡、美臣蒙特、莊尼伊雲斯及漢尼拔為一隊成員，配上大部分小將出戰，最終輸波而回；主帥滕哈格口說不滿，但也深知敗不足辱。
曼聯新兵舒克斯暫不會上陣
至於幾位當日被安排留在卡寧頓訓練中心，進行體能特訓的好手包括哈利馬古尼、阿密特迪亞路、安東尼馬菲奧斯、域陀連迪路夫、奧拿拿及查頓辛祖，今場能否披甲，賽前難料；而新加盟的荷蘭國腳前鋒約舒亞舒克斯，亦不會在今場出戰。
相對曼聯在8月10日才迎來首場正式比賽社區盾，格拉斯哥流浪約在兩星期後便要再戰蘇超；球隊早前拉隊到荷蘭集訓，預期狀態較今場對手理想，該隊上仗與阿積士友賽輸1比2，但整體發揮未算太差。
格拉斯哥流浪主力列陣
格流主力如達華尼亞及簡威爾仍因傷缺陣，中場拉斯堅亦加入傷兵名單；但其餘大部分主力皆可候命，包括兩位倒戈的門將畢蘭特及前鋒湯馬士羅倫斯。此外，因傷休戰已久的前鋒丹尼路彭利拿已復操，今場可以候命；但擔正仍會是把握力強的迪沙斯，將會給予曼聯防線不少壓力，格流可望至少保住不敗。