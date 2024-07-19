今日有咩波｜曼聯半力冇態有危機 客戰蘇格蘭鬥格流

志切重返英超爭標行列的曼聯，明晚將會造訪蘇格蘭，在愛丁堡的梅利菲特球場與蘇超勁旅格拉斯哥流浪「拍跳」。「紅魔」之前在首場熱身賽，作客挪威以0比1飲恨洛辛堡腳下，大軍當時只得數名一隊成員落場；今場亦不會派強陣應戰，要殺敗準備工夫較佳的格流，恐怕有心無力(7月20日23:00開賽)。

曼聯戰畢今場友賽，之後便會拉隊啟程赴美國，進行下一階段的季前訓練，屆時備戰會更認真，以催谷眾將狀態。事實上，「紅魔」早前對洛辛堡之戰，只得拉舒福特、卡斯米路、雲比沙卡、美臣蒙特、莊尼伊雲斯及漢尼拔為一隊成員，配上大部分小將出戰，最終輸波而回；主帥滕哈格口說不滿，但也深知敗不足辱。